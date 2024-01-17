В ГУР заявили, что существует угроза поставок баллистических ракет рф из Ирана

Существует угроза поставок баллистических ракет россии из Ирана, поскольку военно-промышленный комплекс рф не справляется с планами. Однако, ГУР пока не зафиксировало передачу Ираном баллистических ракет рф. Об этом во время пресс-конференции рассказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

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"Угроза такая есть (поставок баллистических ракет россии из Ирана - ред.). ОПК государства-агрессора не справляется с планами и у них есть нехватка. Есть нехватка БпЛА, снарядов для атрилерийских систем, в том числе и ракетного вооружения, в частности баллистики", - сказал Юсов.

Он отметил, что россия пытается искать вооружение в странах мира, которые "всем известны".

"Есть ли угроза? Угроза есть. Запросы такие были и попытки в течение 2023 года, но пока не зафиксирована передача и применение (иранских ракет - ред.). Но конечно это то, что отслеживает Украина и наши партнеры", - добавил Юсов.

Напомним,

Издание Wall Street Journal писало, что рф планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что позволило бы москве более тщательно нацелиться на инфраструктуру Украины.