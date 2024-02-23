Президент показав, як українські пілоти навчаються на F-16 в Данії
Київ • УНН
Президент України Зеленський подякував країнам-учасницям авіаційної коаліції за підготовку українських пілотів та інженерів на винищувачах F-16 для посилення можливостей протиповітряної оборони України.
Президент Володимир Зеленський опублікував відео з навчань українських пілотів та інженерів в Данії для опанування винищувачів F-16. Голова держави подякував країнам - учасникам авіаційної коаліції за навчання українців, передає УНН.
Деталі
Українські пілоти та інженери проходять інтенсивний курс з опанування F-16 на базі Скрюдструп у Данії.
Як зазначив Зеленський, всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, "коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України".
"У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день", - заявив Зеленський.
Доповнення
Напередодні Міноборони Данії заявило, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа.
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