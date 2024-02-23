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Президент показал, как украинские пилоты обучаются на F-16 в Дании

Президент показал, как украинские пилоты обучаются на F-16 в Дании

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 07:24  •  10157 просмотра

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Президент Украины Зеленский поблагодарил страны-участницы авиационной коалиции за подготовку украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16 для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с учений украинских пилотов и инженеров в Дании для освоения истребителей F-16. Глава государства поблагодарил страны - участники авиационной коалиции за обучение украинцев, передает УНН

Детали 

Украинские пилоты и инженеры проходят интенсивный курс по освоению F-16 на базе Скрюдструп в Дании. 

Как отметил Зеленский,  все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, "когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины".

"В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день", - заявил Зеленский. 

Дополнение 

Накануне Минобороны Дании заявило, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом. 

Украина уже адаптирует инфраструктуру под самолеты F-16 - Игнат19 февраля 2024, 10:23 • 26857 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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