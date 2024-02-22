Данія планує передати перші F-16 Україні цього літа
Київ • УНН
Очікується, що Україна отримає перші данські винищувачі F-16 цього літа, якщо підготовка піде за планом.
Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони країни.
Деталі
Міноборони зазначає, що про це йдеться в повідомленні міжнародної коаліції ВПС, яка на чолі з Данією, Нідерландами та США координує тренування F-16 і підготовку до передачі Україні перших винищувачів F-16.
Складно встановити фіксований графік передачі винищувачів F-16, тому що є кілька умов, які мають бути виконані, щоб Україна могла використати передані літаки. Але я поінформував узгоджувальне коло, що зараз ми працюємо над його вищою єдністю цього літа, коли ми розраховуємо передати Україні перші винищувачі F-16, якщо підготовка буде йти за планом
Поспілкується, що остаточне передання першого данського бойового літака F-16 залежить, серед іншого, від повної підготовки українських пілотів і необхідного українського допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні.
"Міжнародна коаліція ВПС на підтримку України докладає всіх зусиль, щоб забезпечити це", - наголошується в повідомленні.
Доповнення
Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати перші винищувачі F-16 влітку, ймовірно йдеться про червень.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна активно готує інфраструктуру для обслуговування F-16.