Данія планує передати перші F-16 Україні цього літа

Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони країни.

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Міноборони зазначає, що про це йдеться в повідомленні міжнародної коаліції ВПС, яка на чолі з Данією, Нідерландами та США координує тренування F-16 і підготовку до передачі Україні перших винищувачів F-16.

Складно встановити фіксований графік передачі винищувачів F-16, тому що є кілька умов, які мають бути виконані, щоб Україна могла використати передані літаки. Але я поінформував узгоджувальне коло, що зараз ми працюємо над його вищою єдністю цього літа, коли ми розраховуємо передати Україні перші винищувачі F-16, якщо підготовка буде йти за планом