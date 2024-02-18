Украина может получить первые F-16 в июне – СМИ
Киев • УНН
По сообщениям, Украина может получить первые истребители F-16 из США в июне.
Украина может получить первые истребители F-16 летом, вероятно речь идет об июне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Foreign Policy.
Детали
Издание проанализировало заявления европейских лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности.
SitRep сообщили два европейских чиновника, что Украина находится на пути к получению в июне истребителей F-16 американского производства.
"Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, ссылаясь на сроки, подтвержденные другим европейским чиновником, присутствовавшим в Мюнхене.
Сообщается, что правительство Украины ожидает, что к концу финансового года в США 12 пилотов пройдут обучение управлению истребителями.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания F-16.
Украина может получить первые F-16 в июне – СМИ
По сообщениям, Украина может получить первые истребители F-16 из США в июне.
Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА
Ночью на промышленном объекте во Львове произошел взрыв, в результате которого возник пожар, но никто не пострадал, и следователи работают над установлением причин взрыва.
На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца - Тарнавский
За 4 месяца украинские защитники нанесли огромные потери российским войскам на Авдеевском направлении, убив 47 186 военнослужащих и уничтожив 364 танка.
Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший
Во время российского ракетного удара по Славянску под завалами разрушенного здания школы было найдено тело 65-летнего школьного сторожа.
ПС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра
ВС ВС Украины предупредили о предположительно управляемой ракете в направлении города Днепр.
россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА
Российский пилот направил свой сбитый истребитель на гражданские населенные пункты в оккупированной Луганской области Украины, что могло привести к человеческим жертвам.
россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий
По данным Дмитрия Лиховия, россия потеряла 47 000 военнослужащих, в том числе 17 000 погибшими во время наступления с целью захвата Авдеевки в Донецкой области.
рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW
Российские войска впервые смогли установить временное локальное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха во время наступления на Авдеевку Донецкой области.
Завершены спасательные работы на месте удара рф по Купянску: двое погибших, четверо спасенных
Двое погибших и четверо спасенных после российской бомбардировки в Купянске Харьковской области.
россияне за сутки 660 раз ударили по Запорожской области, атаковали 56 БПЛА: есть разрушения
Российские войска нанесли 660 ударов по Запорожской области Украины за 24 часа, в том числе 56 ударов с беспилотников, что привело к повреждению жилых домов.