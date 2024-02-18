Украина может получить первые F-16 в июне – СМИ

Украина может получить первые истребители F-16 летом, вероятно речь идет об июне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Foreign Policy.

Детали

Издание проанализировало заявления европейских лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности.

SitRep сообщили два европейских чиновника, что Украина находится на пути к получению в июне истребителей F-16 американского производства.

"Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, ссылаясь на сроки, подтвержденные другим европейским чиновником, присутствовавшим в Мюнхене.

Сообщается, что правительство Украины ожидает, что к концу финансового года в США 12 пилотов пройдут обучение управлению истребителями.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания F-16.