Дания планирует передать первые F-16 Украине этим летом

Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны страны.

Детали

Минобороны отмечет, что об этом говорится в сообщении международной коалиции ВВС, которая во главе с Данией, Нидерландами и США координирует тренировку F-16 и подготовку к передаче Украине первых истребителей F-16.

Сложно установить фиксированный график передачи истребителей F-16, потому что есть несколько условий, которые должны быть выполнены, чтобы Украина могла использовать переданніе самолеты. Но я проинформировал согласительный круг, что сейчас мы работаем над его более высоким единством этим летом, когда мы рассчитываем передать Украине первые истребители F-16, если подготовка будет идти по плану - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Пообщается, что окончательная передача первого датского боевого самолета F-16 зависит, среди прочего, от полной подготовки украинских пилотов и необходимого украинского вспомогательного персонала, а также от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.

"Международная коалиция ВВС в поддержку Украины прилагает все усилия, чтобы обеспечить это", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее СМИ сообщали, что Украина может получить первые истребители F-16 летом, вероятно речь идет об июне.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания F-16.