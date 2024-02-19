Украина уже адаптирует инфраструктуру под самолеты F-16 - Игнат

Украина адаптирует инфраструктуру под самолеты F-16, что позволит выполнять задачи со взлетно-посадочных полос и удерживаться на аэродромах. Об этом в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

Как рассказал Игнат, инфраструктура для истребителей F-16 в Украине и ее готовность является очень непростым вопросом, потому что для того, чтобы подготовить это капитально, нужны годы.

Идеально сегодня было бы вообще это под землю спрятать, как Иран это делает. И все, иметь спокойствие иметь. Или строить железобетонные хранилища, которые бы противостояли баллистическим ракетам. Во-первых, пассивная оборона - это убежища, инфраструктура, во-вторых - инфраструктура должна быть защищена средствами ПВО. Мы уже адаптируем инфраструктуру под этот вид самолета. Адаптация - это то, что позволит ему выполнять задачи с наших взлетно-посадочных полос и удерживаться на наших аэродромах - сказал Игнат.

Спикер также прокомментировал информацию СМИ о поставках F-16 в июне этого года.

Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он происходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине. Те страны, которые согласились на это. Речь идет не только о передаче, а и о дальнейшем обслуживании самолетов, финансирование этого процесса, модернизация самолетов - добавил Игнат.

Он добавил, что те страны, которые передают самолеты, также способствуют и подготовке пилотов. "В обучении инженеров, офицеров, наземного персонала, других.

Оплачивать обучение тоже нужно. Поэтому и создана авиационная коалиция из многих стран, которые помогают нам все эти процессы делать одновременно, чтобы в какой-то момент в ближайшее время, уже бы хотелось сказать этот срок, когда появятся первые F-16 в небе и помогут отогнать оккупанта подальше от границ", - резюмировал спикер.

Напомним,

Украина может получить первые истребители F-16 летом, вероятно речь идет об июне.

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