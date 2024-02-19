Сообщений о расширении блокады польской границы не получали - Демченко

Украинские пограничники пока не получали сообщения от польских коллег о расширении на другие направления блокады на границе Польши и Украины, которая сейчас продолжается на шести пунктах пропуска. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.

От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы и другие направления. Но надо учитывать, что в целом на границе с Польшей функционирует 9 направлений, шесть из которых на данный момент являются заблокированными или где движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. При том, что среди этих шести четыре - это крупнейшие пункты пропуска, через которые могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонны, перевозя грузы - сказал Демченко, комментируя сообщения о возможности полной блокады границы с польской стороны с 20 февраля.

"Те три направления, которые остаются, они имеют, конечно, свои особенности. Где-то могут пересекать границу пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонны, а другие направления - это для движения меньших грузовых транспортных средств в обоих направлениях", - отметил спикер ГПСУ.

Он указал, что заблокированными остаются шесть направлений: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

"На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на сегодня на утро... находится где-то 2900 грузовых транспортных средств, которые ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства Больше всего напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец". К тому же напомню, что по направлению ПП "Ягодин" вчера и также часть дня субботы вообще не пропускались грузовые транспортные средства в обоих направлениях. А сегодня ночью польская сторона сообщила, что все же будет осуществляться пропуск. Это в зависимости от действий, которые совершают протестующие. И, собственно, в течение часа будут пропускать по несколько грузовых транспортных средств в сторону Украины. При этом пока мы не имеем подтверждения, что хоть какое-то движение будет происходить в направлении Польши", - отметил Демченко.

"Также... незначительное движение, фактически существенное уменьшение возможности пересечения границы грузовыми транспортными средствами фиксируются и по направлению пункта пропуска "Шегини". Более-менее интенсивное движение фиксируется по направлению пункта пропуска "Краковец". И собственно действия по блокированию в целом значительно ограничили возможность пересечения границы грузовыми транспортными средствами", - добавил он.

Блокада польской границы: Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта