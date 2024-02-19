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Повідомлень про розширення блокади польського кордону не отримували - Демченко

Повідомлень про розширення блокади польського кордону не отримували - Демченко

Київ • УНН

 • 60731 перегляди

Українські прикордонники не отримували інформації від польських колег про поширення блокади на інші ділянки кордону між Польщею та Україною, яка наразі триває на шести пунктах пропуску.

Українські прикордонники наразі не отримували повідомлення від польських колег про розширення на інші напрямки блокади на кордоні Польщі та України, яка нині триває на шести пунктах пропуску. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.

Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані і інші напрямки. Але треба зважати на те, що загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, шість із яких на даний момент є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести чотири - це найбільші пункти пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонни, перевозячи вантажі

- сказав Демченко, коментуючи повідомлення про можливість повної блокади кордону з польського боку з 20 лютого.

"Ті три напрямки, які залишаються, вони мають звісно свої особливості. Десь можуть перетинати кордон порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонни, а інші напрямки - це для руху менших вантажних транспортних засобів в обох напрямках", – зазначив речник ДПСУ.

Він вказав, що заблокованими залишаються шість напрямків: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

"На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогодні на ранок... перебуває десь 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави Найбільше навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Краківець". До того ж нагадаю, що по напрямку ПП "Ягодин" вчора і також частину дня суботи взагалі не пропускалися вантажні транспортні засоби в обох напрямках. А сьогодні вночі польська сторона повідомила, що все ж таки буде здійснюватися пропуск. Це залежно від дій, які вичиняють протестувальники. І, власне, протягом години пропускатимуть по кілька вантажних транспортних засобів в бік України. Натомість поки що ми не маємо підтвердження, що хоч якийсь рух відбуватиметься в напрямку Польщі", - зазначив Демченко.

"Також... незначний рух, фактично суттєве зменшення можливості перетину кордону вантажними транспортними засобаси фіксуються і по напрямку пункту пропуску "Шегині". Більш-менш інтенсивний рух фіксується по напрямку пункту пропуску "Краківець". І власне дії з блокування загалом значно обмежили можливість перетину кордону вантажними транспортними засобами", - додав він.

Блокада польського кордону: Кубраков переговорив з головою Бюро нацбезпеки Польщі через блокування пасажирського транспорту19.02.24, 11:39 • 64366 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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