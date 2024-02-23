Китай ймовірно використовує приватні компанії для злому даних громадян та іноземних держав - Financial Times

Великий витік даних показав, що для цілей спостереження за низкою іноземних урядів і організацій, а також шпигування за власними громадянами, КНР ймовірно найняв приватну компанію. Про це пише міжнародне видання Файненшл таймс, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією газети, в мережі інтернет виявлено скріншоти, таблиці цін і внутрішні повідомлення, які у сукупності розкривають значну частину внутрішньої роботи компанії Shanghai Anxun Information Technology, також відомої як I-Soon, - ця компанія надає послуги китайським органам громадської безпеки.

У файлах вказується, що співробітники I-Soon отримали різні матеріали, починаючи від медичних записів у тайванській лікарні під час пандемії коронавірусу і закінчуючи записами дзвінків казахстанських телекомунікаційних операторів. Виявлені конкретні приклади проникнення у кіберінфраструктуру, діяльність по збору даних урядових відомств у таких країнах, як Малайзія, Таїланд і Монголія.

Є також підтвердження зі сторони декількох людей, які близькі до Shanghai Anxun, хоча за їхніми словами деякі висновки про можливості кібершпигунства перебільшені. FT звернулось по коментар, але у Shanghai Anxun не відповіли на дзвінки до свого офісу, а веб-сайт компанії, як вказується, був недоступний.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило у четвер, що йому нічого не відомо про цю ситуацію.

В принципі, китайська сторона рішуче виступає проти всіх форм кібератак і бореться з ними на законних підставах - заявив речник міністерства Мао Нін (Mao Ning).

Доповнення

За іншими даними ЗМІ, китайська поліція наразі розслідує витік онлайн-документів від приватного охоронного підрядника, пов'язаного з вищим керівництвом поліції країни та іншими державними установами. Ідеться про витік інформації, що включає десятки документів, у тому числі контракти, маркетингові презентації, інструкції до продуктів, списки клієнтів і співробітників, які дають детальне уявлення про хакерську діяльність та інструменти, що використовуються для шпигунства як за китайськими громадянами, так і за іноземцями, пише tomshw.it

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