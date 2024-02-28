Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии
Киев • УНН
В марте специальный посол Китая Ли Хуэй посетит Украину, Россию и несколько стран ЕС для проведения второго раунда "челночной дипломатии", чтобы обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.
Спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй в марте посетит Украину, Россию, а также ряд европейских стран, чтобы обсудить войну России в Украине. Об этом передает УНН с ссылкой на Xinhua News Agency.
Детали
Представитель Министерства иностранных дел Мао Нин объявил 28 февраля, что Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза, Польшу, Украину, Германию и Францию со 2 марта, чтобы осуществить второй раунд "челночной дипломатии" по продвижению политического урегулирования украинско-российского кризиса.
Дополнение
Вышеупомянутые пять стран Ли Хуэй посетил в мае 2023 года. Тогда спецпредставитель правительства КНР обсуждал пути урегулирования украинско-российского противостояния. В августе 2023 года Ли Хуэй принял участие в международной конференции по Украине и России в Саудовской Аравии, на которую страна-агрессор приглашения не получила.
Напомним,
Правительство Тайваня заявляет, что обнаружило несколько китайских кораблей наблюдения и береговой охраны вокруг своего архипелага Киньмэньь. Инцидент может быть связан с гибелью двух китайских рыбаков возле Кинмэньмэнь в середине, что, возможно, ухудшило отношения между Китаем и Тайванем.
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Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии
В марте специальный посол Китая Ли Хуэй посетит Украину, Россию и несколько стран ЕС для проведения второго раунда "челночной дипломатии", чтобы обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.
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