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Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии

Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 09:07  •  12420 просмотра

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В марте специальный посол Китая Ли Хуэй посетит Украину, Россию и несколько стран ЕС для проведения второго раунда "челночной дипломатии", чтобы обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.

Спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй в марте посетит Украину, Россию, а также ряд европейских стран, чтобы обсудить войну России в Украине. Об этом передает УНН с ссылкой на Xinhua News Agency.

Детали

Представитель Министерства иностранных дел Мао Нин объявил 28 февраля, что Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза, Польшу, Украину, Германию и Францию со 2 марта, чтобы осуществить второй раунд "челночной дипломатии" по продвижению политического урегулирования украинско-российского кризиса.

Дополнение

Вышеупомянутые пять стран Ли Хуэй посетил в мае 2023 года. Тогда спецпредставитель правительства КНР обсуждал пути урегулирования украинско-российского противостояния. В августе 2023 года Ли Хуэй принял участие в международной конференции по Украине и России в Саудовской Аравии, на которую  страна-агрессор приглашения не получила.

Напомним,

Правительство Тайваня заявляет, что обнаружило несколько китайских кораблей наблюдения и береговой охраны вокруг своего архипелага Киньмэньь. Инцидент может быть связан с гибелью двух китайских рыбаков возле Кинмэньмэнь в середине, что, возможно, ухудшило отношения между Китаем и Тайванем.

13-й пакет санкций ЕС против России включает 10 иностранных компаний из Китая, Гонконга, Казахстана, Турции, Таиланда, Сербии, Шри-Ланки и Индии за косвенную поддержку российского военно-промышленного комплекса в войне против Украины.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Спецпредставник Китаю відвідає Україну, рф та країни ЄС з метою другого раунду "човникової" дипломатії
China's special envoy to visit Ukraine, Russia and the EU for the second round of shuttle diplomacy
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Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии

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