До 13-го пакета санкцій ЄС проти рф увійшли китайські компанії: що відомо

13-й пакет санкцій ЄС проти росії включає 10 іноземних компаній, включно з чотирма з КНР, повідомляє УНН із посиланням на дані Офіційного журналу ЄС.

Деталі

Під санкційні обмеження потрапили компанія RG Solutions Limited, яка базується в Гонконгу та три фірми з материкового Китаю - Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd та Yilufa Electronics Ltd.

Також до пакету санцій включили Elem Group з Казахстану, Yildiz Cip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi з Туреччини та Thai IT Hardware Co., Ltd з Таїланду.

Крім того, обмеження в галузі імпортно-експортного контролю поширюватимуться на Conex Doo Beograd-Stari Grad із Сербії, Euro Asia Cargo (Private) Ltd. зі Шрі-Ланки та Si2 Microsystems Pvt Ltd з Індії.

Як вказується у повідомленні, рішення включає до переліку певних суб'єктів у третіх країнах, крім росії, які опосередковано підтримують російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що іноземні партнери України постійно цікавляться, з яких країн до рф потрапляють компоненти для виготовлення зброї, аби вживати відповідні заходи.

Додав, що санкційний режим діє, але рф отримує комплектуючі через треті країни.

"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи.

Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.

