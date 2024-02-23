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ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії до річниці вторгнення рф в Україну: що передбачається

Київ • УНН

 • 34314 перегляди

Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії, ще більше посиливши обмеження щодо її військового та оборонного сектора у відповідь на триваюче вторгнення росії в Україну.

ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії до річниці вторгнення рф в Україну: що передбачається

Через два роки після початку повномасштабного вторгнення й агресивної війни рф проти України ЄС ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти росії, ідеться в повідомленні євроінституції в п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Рада (ЄС) ухвалила сьогодні - напередодні другої річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну - тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти путінського режиму, тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни, і тих, хто надає їй суттєву підтримку", - ідеться в повідомленні.

Наближається сумна дата - два роки з моменту, як володимир путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, і Європейський Союз продовжує чинити тиск на росію. Сьогодні ми ще більше посилюємо обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного сектору, запроваджуючи санкції проти ще більшої кількості юросіб у третіх країнах, які постачають військове обладнання, а також проти тих, хто несе відповідальність за незаконну депортацію і військове перевиховання українських дітей. Ми зберігаємо єдність у своїй рішучості зупинити воєнну машину росії і допомогти Україні виграти в її легітимній боротьбі з метою самооборони, а також відновити її незалежність, територіальну цілісність і суверенітет

- прокоментував Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Індивідуальні санкції

Рада ЄС вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

"Запроваджені сьогодні індивідуальні санкції спрямовані насамперед проти військового та оборонного секторів і пов'язаних із ними осіб, включно з тими, хто причетний до поставок озброєнь із КНДР до росії, а також проти представників судової влади, місцевих політиків і осіб, відповідальних за незаконну депортацію і військове перевиховання українських дітей", - ідеться в повідомленні.

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Загалом обмежувальні заходи ЄС у зв'язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, тепер поширюються на більш ніж 2000 фізичних і юридичних осіб.

Активи зазначених осіб заморожуються, а громадянам і компаніям з ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб також поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати на територію ЄС або прямувати через неї транзитом.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада ЄС внесла 27 юросіб до списку тих, хто безпосередньо підтримує військовопромисловий комплекс росії в її агресивній війні проти України.

"На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному розвитку російського сектору оборони і безпеки. Деякі з цих юридичних осіб перебувають у третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд і Туреччина), їх залучено до обходу торговельних обмежень; інші - російські юридичні особи, які беруть участь у розробленні, виробництві та постачанні електронних компонентів для військово-промислового комплексу росії", - ідеться в повідомленні.

Окрім того, як зазначено, відповідно до сьогоднішнього рішення розширюється список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному розвитку російського сектору оборони і безпеки, до нього додано компоненти для розроблення і виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

"Нарешті, ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які, зокрема, сприяють розвитку російського промислового потенціалу, як-от електричні трансформатори", - повідомили в євроінституції.

Чавун і сталь

"Відповідно до сьогоднішнього рішення Велику Британію занесено до списку країн-партнерів, що застосовують комплекс обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну і сталі з росії, а також комплекс заходів із контролю за імпортом, які, по суті, еквівалентні заходам ЄС", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Відповідні правові акти невдовзі будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС. 

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що іноземні партнери України постійно цікавляться, з яких країн до рф потрапляють компоненти для виготовлення зброї, аби вживати відповідні заходи.

Додав, що санкційний режим діє, але рф отримує комплектуючі через треті країни.

"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи.

Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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