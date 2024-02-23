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ЕС принял 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что предусматривается

ЕС принял 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что предусматривается

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 09:59  •  15898 просмотра

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Евросоюз принял 13-й пакет санкций против россии, еще более ужесточив ограничения в отношении ее военного и оборонного сектора в ответ на продолжающееся вторжение россии в Украину.

Спустя два года после начала полномасштабного вторжения и агрессивной войны рф против Украины ЕС принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против россии, говорится в сообщении евроинститута в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Совет (ЕС) принял сегодня - накануне второй годовщины начала полномасштабного вторжения россии в Украину - тринадцатый пакет ограничительных мер против путинского режима, тех, кто несет ответственность за продолжение его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны, и тех, кто оказывает ей существенную поддержку", - говорится в сообщении.

Приближается печальная дата - два года с момента, как владимир путин начал полномасштабное вторжение в Украину, и Европейский Союз продолжает оказывать давление на россию. Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры против российского военного и оборонного сектора, вводя санкции против еще большего числа юрлиц в третьих странах, которые поставляют военное оборудование, а также против тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей. Мы сохраняем единство в своей решимости остановить военную машину России и помочь Украине выиграть в ее легитимной борьбе в целях самообороны, а также восстановить ее независимость, территориальную целостность и суверенитет

- прокомментировал Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Индивидуальные санкции

Совет ЕС решил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Введенные сегодня индивидуальные санкции направлены в первую очередь против военного и оборонного секторов и связанных с ними лиц, включая тех, кто причастен к поставкам вооружений из КНДР в россию, а также против представителей судебной власти, местных политиков и лиц, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей", - сказано в сообщении.

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В общей сложности ограничительные меры ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь распространяются на более чем 2000 физических и юридических лиц.

Активы указанных лиц замораживаются, а гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц также распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом.

Импортно-экспортный контроль и ограничения

Совет ЕС внес 27 юрлиц в список тех, кто непосредственно поддерживает военнопромышленный комплекс россии в ее агрессивной войне против Украины.

"На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности. Некоторые из этих юридических лиц находятся в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция), они вовлечены в обход торговых ограничений; другие являются российскими юрлицами, участвующими в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса россии", - говорится в сообщении.

Кроме того, как указано, в соответствии с сегодняшним решением расширяется список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, в него добавлены компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Наконец, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют развитию российского промышленного потенциала, таких как электрические трансформаторы", - сообщили в евроинтитуте.

Чугун и сталь

"В соответствии с сегодняшним решением Великобритания включена в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из россии, а также комплекс мер по контролю за импортом, которые по существу эквивалентны мерам ЕС", - говорится в сообщении.

Дополнение

Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС. 

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что иностранные партнеры Украины постоянно интересуются, из каких стран в рф попадают компоненты для изготовления оружия, чтобы принимать соответствующие меры.

Добавил, что санкционный режим действует, но рф получает комплектующие через третьи страны.

"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы.

Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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