Армия рф выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет - СБУ
Киев • УНН
СБУ задокументировала, что российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.
российские войска выпустили по Украине более 20 средств поражения производства КНДР. Открыты уголовные производства по пособничеству государству-агрессору и нарушению законов и обычаев войны. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщила пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Служба безопасности задокументировала факты воздушных атак рф на гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружения Северной Кореи. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР
По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате вражеских "прилетов" погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских - получили тяжелые ранения.
Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья.
Следующий удар северокорейскими ракетами, как сообщается, оккупанты осуществили в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве.
Тогда от вражеской атаки погибло 4 жителей столицы, еще более 50 - получили ранения.
Кроме того рашисты ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донетчины, что привело к гибели 17 мирных жителей.
Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских лиц. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.
Сейчас все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности, указали в СБУ.
Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию россии.
Расследование проводят под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Дополнение
Накануне директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что ракеты производства КНДР, которые рф применяла во время ударов по Украине, практически идентичны российским ракетам "Искандер-М", хотя и имеют свою специфику.
В частности, подтвердил, что удар северокорейскими ракетами наносился и по столице Украины.
"Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами.
Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М".
Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека", - отметил Рувин.
Армия рф выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет - СБУ
СБУ задокументировала, что российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.
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