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Армия рф выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет - СБУ

Армия рф выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет - СБУ

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 10:24  •  3609 просмотра

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СБУ задокументировала, что российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.

российские войска выпустили по Украине более 20 средств поражения производства КНДР. Открыты уголовные производства по пособничеству государству-агрессору и нарушению законов и обычаев войны. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщила пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Служба безопасности задокументировала факты воздушных атак рф на гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружения Северной Кореи. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР

- говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате вражеских "прилетов" погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских - получили тяжелые ранения.

Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья.

Следующий удар северокорейскими ракетами, как сообщается, оккупанты осуществили в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве.

Тогда от вражеской атаки погибло 4 жителей столицы, еще более 50 - получили ранения.

Кроме того рашисты ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донетчины, что привело к гибели 17 мирных жителей.

Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских лиц. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.

Сейчас все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности, указали в СБУ.

Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию россии.

Расследование проводят под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Дополнение 

Накануне директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что ракеты производства КНДР, которые рф применяла во время ударов по Украине, практически идентичны российским ракетам "Искандер-М", хотя и имеют свою специфику. 

В частности, подтвердил, что удар северокорейскими ракетами наносился и по столице Украины.  

"Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами.

Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М".

Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека", - отметил Рувин.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
Армія рф випустила по Україні понад 20 північнокорейських ракет - СБУ
SBU: Russian army fires over 20 North Korean missiles at Ukraine
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