Армія рф випустила по Україні понад 20 північнокорейських ракет - СБУ

російські війська випустили по Україні понад 20 засобів ураження виборництва КНДР. Відкриті кримінальні провадження щодо пособництва державі-агресору і порушення законів та звичаїв війни. Про це у четвер, 22 лютого, повідомила пресслужба СБУ, пише УНН.

Служба безпеки задокументувала факти повітряних атак рф на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокоейських засобів ураження. Унаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше ста цивільних – отримали тяжкі поранення.

Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступний удар північнокорейськими ракетами, як повідомляється, окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві.

Тоді від ворожої атаки загинуло 4 жителів столиці, ще понад 50 – отримали поранення.

Крім того рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.

Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).



Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності, вказали в СБУ.

Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію росії.

Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Доповнення

Напередодні директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що ракети виробництва КНДР, які рф застосовувала під час ударів по Україні, практично ідентичні російським ракетам "Іскандер-М", хоча й мають свою сцецифіку.

Зокрема, підтвердив, що удар північнокорейськими ракетами наносився і по столиці України.

"Можемо підтвередити кілька випадків використання рф північнокорейських ракет. 14 лютого росія вдарила по Україні щонайменше шістьма такими ракетами.

Північнокорейські балістичні ракети KN-23 мають свою специфіку та особливості, зокрема летять швидше російських. Але загалом вони майже такі самі, як "Іскандер-М".

Частину такої північнокорейської ракети ми знайшли після атаки на Київ 2 січня на Мокрій вулиці (колишня Кудряшова) у Солом’янському районі, де постраждала дев’ятиповерхівка й загинули четверо людей", - зазначив Рувін.