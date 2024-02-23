У відповідь на санкції ЄС: кремль розширив список громадян, яким заборонений в'їзд в країну
Київ • УНН
У відповідь на 13-й пакет санкцій ЄС росія розширила список громадян, яким заборонено в'їзд до країни, включивши до нього представників Ради Європи та учасників ПА ОБСЄ і ПАРЄ.
мзс росії у відповідь на ухвалення 13-й пакету санкцій ЄС проти росії розширило список громадян, яким заборонено в'їзд до рф. Про це УНН повідомляє із посиланням на зовнішньополітичне відомство країни-агресора.
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До російського відповідного "стоп-листа" занесли представників Ради Європи, членів законодавчих зборів країн Євросоюзу, учасників ПА ОБСЄ і ПАРЄ. Як вказали в мзс рф, дипломати "на систематичній основі допускають агресивні висловлювання на адресу росії".
мзс рф назвало дії Євросоюзу "незаконними, такими, що підривають міжнародно-правові прерогативи Радбезу ООН".
Також у відомстві пригрозили, що "будь-які недружні акції з боку західних країн будуть і надалі діставати своєчасну й адекватну відповідь".
Раніше УНН повідомляв, що через два роки після початку повномасштабного вторгнення й агресивної війни рф проти України ЄС ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти росії.