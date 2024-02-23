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В ответ на санкции ЕС: кремль расширил список граждан, которым запрещен въезд в страну

В ответ на санкции ЕС: кремль расширил список граждан, которым запрещен въезд в страну

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 13:38  •  3272 просмотра

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В ответ на 13-й пакет санкций ЕС россия расширила список граждан, которым запрещен въезд в страну, включив в него представителей Совета Европы и участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

мид россии в ответ на принятие 13-й пакета санкций ЕС против россии расширило список граждан, которым запрещен въезд в рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны-агрессора.

Детали

В российский соответствующий "стоп-лист" занесли представителей Совета Европы, членов законодательных собраний стран Евросоюза, участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ. Как указали в мид рф, дипломаты "на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес россии". 

мид рф назвало действия Евросоюза "незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совбеза ООН".

Также в ведомстве пригрозили, что "любые недружественные акции со стороны западных стран будут и в дальнейшем получать своевременный и адекватный ответ". 

Ранее УНН сообщал, что через два года после начала полномасштабного вторжения и агрессивной войны рф против Украины ЕС принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против россии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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