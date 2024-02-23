В ответ на санкции ЕС: кремль расширил список граждан, которым запрещен въезд в страну
Киев • УНН
В ответ на 13-й пакет санкций ЕС россия расширила список граждан, которым запрещен въезд в страну, включив в него представителей Совета Европы и участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ.
мид россии в ответ на принятие 13-й пакета санкций ЕС против россии расширило список граждан, которым запрещен въезд в рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны-агрессора.
Детали
В российский соответствующий "стоп-лист" занесли представителей Совета Европы, членов законодательных собраний стран Евросоюза, участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ. Как указали в мид рф, дипломаты "на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес россии".
мид рф назвало действия Евросоюза "незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совбеза ООН".
Также в ведомстве пригрозили, что "любые недружественные акции со стороны западных стран будут и в дальнейшем получать своевременный и адекватный ответ".
Ранее УНН сообщал, что через два года после начала полномасштабного вторжения и агрессивной войны рф против Украины ЕС принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против россии.
В ответ на санкции ЕС: кремль расширил список граждан, которым запрещен въезд в страну
В ответ на 13-й пакет санкций ЕС россия расширила список граждан, которым запрещен въезд в страну, включив в него представителей Совета Европы и участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ.
ОАЭ планируют исключить из "серого списка" стран, которые отмывают деньги - СМИ
ОАЭ, вероятно, будут удалены из "серого списка" юрисдикций FATF со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег после того, как команда, посетившая страну, подтвердила, что меры по расследованию и судебному преследованию дел с высоким уровнем риска являются устойчивыми.
Посол США показала последствия ночных атак рф и призвала продолжать поддержку Украины
Ночные атаки россии на украинские порты и промышленные базы в Одессе и Днепре привели к гибели и ранениям гражданских лиц, что заставило посла США в Украине снова призвать к дальнейшей поддержке Украины.
Рада сделала шаг к единой роуминговой системе с ЕС
Парламент сделал шаг к унификации роуминга с ЕС, приняв в первом чтении закон о единой системе.
Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф - СМИ
Венгрия блокирует совместное заявление ЕС по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.
российских школьников будут учить "критическому мышлению" на примере интервью путина Такеру Карлсону
В российских школах будут учить критическому мышлению на примере интервью путина с Такером Карлсоном.
Украинские воины нанесли удар по опорному пункту захватчиков, "поприветствовав" 700-ми кг взрывчатого вещества: видео
Украинские саперы из 48-й Каменец-Подольской бригады нанесли удар по российскому опорному пункту, применив более 700 кг взрывчатки из системы УР-77 "Метеорит", говорится в сообщении Генерального штаба Украины.
Как украинцы находят жизненные ресурсы для борьбы и помощи другим после двух лет полномасштабной агрессии
Как украинцы находят жизненные ресурсы для борьбы и помощи другим после двух лет полномасштабной агрессии.
Зеленский о соглашении по безопасности с Данией: будет поддерживать усилия по обеспечению потенциала F-16
Дания и Украина подписали соглашение, которое подтверждает долгосрочную военную и финансовую поддержку Украины со стороны Дании, включая не менее 1,8 миллиарда евро помощи и поддержку датской стороной военно-воздушных сил Украины в рамках авиационной коалиции.
"Инструменты войны": НАПК запустило первую в мире открытую Базу данных иностранного оборудования, которое рф использует для производства оружия
НАПК запустило первую в мире открытую базу данных из более 270 наименований иностранного оборудования, используемого российскими компаниями для производства оружия, в частности ракет для систем противовоздушной обороны С-300 и С-400, а также баллистических ракет "Искандер-М" и "Тополь-М".