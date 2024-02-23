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В 13-й пакет санкций ЕС против рф вошли китайские компании: что известно

В 13-й пакет санкций ЕС против рф вошли китайские компании: что известно

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 14:40  •  8306 просмотра

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13-й пакет санкций ЕС против россии включает 10 иностранных компаний из Китая, Гонконга, Казахстана, Турции, Таиланда, Сербии, Шри-Ланки и Индии за косвенную поддержку российского военно-промышленного комплекса в войне против Украины.

13-й пакет санкций ЕС против россии включает 10 иностранных компаний, включая четыре из КНР, сообщает УНН со ссылкой на данные Официального журнала ЕС.

Детали

Под санкционные ограничения попали компания RG Solutions Limited, которая базируется в Гонконге и три фирмы из материкового Китая - Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd и Yilufa Electronics Ltd.

ЕС принял 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что предусматривается23 февраля 2024, 09:59 • 24316 просмотров

Также в пакет санкций включили  Elem Group из Казахстана, Yildiz Cip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi из Турции и Thai IT Hardware Co., Ltd из Таиланда. 

Кроме того, ограничения в области импортно-экспортного контроля будут распространяться на Conex Doo Beograd-Stari Grad из Сербии, Euro Asia Cargo (Private) Ltd. из Шри-Ланки и Si2 Microsystems Pvt Ltd из Индии.

Как указывается в сообщении, решение включает в перечень определенных субъектов в третьих странах, кроме россии, которые косвенно поддерживают российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. 

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что иностранные партнеры Украины постоянно интересуются, из каких стран в рф попадают компоненты для изготовления оружия, чтобы принимать соответствующие меры.

Добавил, что санкционный режим действует, но рф получает комплектующие через третьи страны.

"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы.

Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.

В ответ на санкции ЕС: кремль расширил список граждан, которым запрещен въезд в страну23 февраля 2024, 13:38 • 9982 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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До 13-го пакета санкцій ЄС проти рф увійшли китайські компанії: що відомо
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