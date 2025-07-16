Крипто, домашний пес героя "Супермена", вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса
Киев • УНН
Пес Крипто в красном плаще из нового фильма "Супермен" Джеймса Ганна стал неожиданным героем, значительно усилив интерес к усыновлению домашних животных. Поисковые запросы "усыновить собаку рядом со мной" выросли на 513%, а "усыновление собаки рядом со мной" — на 163%.
Собака Крипто в красном плаще впервые появляется в фильме о "Супермене" и знаменует собой поворотный момент во вселенной DC.
Передает УНН со ссылкой на "Gizmodo" и издание "TIME".
Детали
На прошлой неделе в кинотеатрах официально вышел фильм "Супермен" Джеймса Ганна, который стремится перезагрузить вселенную DC и напрямую конкурировать с Marvel.
Легкий и с винтажным оттенком, но сотканный из отсылок к классическому комиксу, этот "перезапуск" является приятным контрастом с тяжестью некоторых современных блокбастеров.
Неожиданный и привлекательный элемент во франшизе - это появление в новом фильме суперпса Крипто.
Появление Крипто представляет собой изменение в том, как кино адаптирует мифологию супергероев, выбирая веселье и принимая классические элементы, без необходимости в долгих оправданиях.
Выбор Ганна включить Крипто объясняется его опытом в фильмах о супергероях. Прежде чем режиссировать Супермена, он создал фильм Marvel "Стражи Галактики", в котором представил Ракету, - вооруженного енота с сильной личностью. Позже он добавил Космо, собаку-космонавта с экстрасенсорными способностями.
Склонность Ганна к животным с необычайными способностями теперь переносится на Вселенную DC, где Крипто становится центральным персонажем.
Но Крипто оказался также неожиданным героем вне экрана, поскольку значительно усилил текущий интерес многих людей в мире в предоставлении домов для домашних животных.
Woofz, приложение для дрессировки собак, сообщает, что поиск в Google по запросу "усыновить собаку рядом со мной" вырос на 513%
А "усыновление собаки рядом со мной" - выросло на 163%.
Это неудивительно, потому что фильм, по своей сути, сосредоточен на любви ко всем живым существам, а также на том, насколько удивительно Крипто воплощает ее, когда приходит на помощь.
Напомним
Джеймс Ганн заявил, что фильм "Супермен" будет иметь продолжительность 2 часа 9 минут вместе с титрами, и опроверг информацию о давлении Warner Bros. по сокращению хронометража.