Крипто, домашний пес героя "Супермена", вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса

$41.820.01
48.800.09
ukenru
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
Эксклюзив
09:44 • 7874 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
09:05 • 17550 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
07:08 • 36621 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 52424 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 140260 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 198322 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 219006 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 106279 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 127636 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 76150 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
40%
745мм
Популярные новости
Администрация Трампа приказала прекратить развертывание 2 тыс. нацгвардейцев после протестов16 июля, 01:28 • 21409 просмотра
Главный раввин Украины передал Келлогу подарок для Трампа16 июля, 01:41 • 65842 просмотра
США и страны Европы установили дедлайн для нового ядерного соглашения с Ираном: детали06:00 • 33953 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 37450 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
08:23 • 19194 просмотра
публикации
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 140203 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 85686 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 89365 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 198280 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов15 июля, 10:57 • 218974 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Винницкая область
Харьковская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя "Супермена", вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 9104 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 37562 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 47225 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 65520 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 94861 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136

Крипто, домашний пес героя "Супермена", вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса

Киев • УНН

 • 9142 просмотра

Пес Крипто в красном плаще из нового фильма "Супермен" Джеймса Ганна стал неожиданным героем, значительно усилив интерес к усыновлению домашних животных. Поисковые запросы "усыновить собаку рядом со мной" выросли на 513%, а "усыновление собаки рядом со мной" — на 163%.

Крипто, домашний пес героя "Супермена", вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса

Собака Крипто в красном плаще впервые появляется в фильме о "Супермене" и знаменует собой поворотный момент во вселенной DC.

Передает УНН со ссылкой на "Gizmodo" и издание "TIME".

Детали

На прошлой неделе в кинотеатрах официально вышел фильм "Супермен" Джеймса Ганна, который стремится перезагрузить вселенную DC и напрямую конкурировать с Marvel.

Легкий и с винтажным оттенком, но сотканный из отсылок к классическому комиксу, этот "перезапуск" является приятным контрастом с тяжестью некоторых современных блокбастеров.

Неожиданный и привлекательный элемент во франшизе - это появление в новом фильме суперпса Крипто.

Появление Крипто представляет собой изменение в том, как кино адаптирует мифологию супергероев, выбирая веселье и принимая классические элементы, без необходимости в долгих оправданиях.

- пишут СМИ.

Выбор Ганна включить Крипто объясняется его опытом в фильмах о супергероях. Прежде чем режиссировать Супермена, он создал фильм Marvel "Стражи Галактики", в котором представил Ракету, - вооруженного енота с сильной личностью. Позже он добавил Космо, собаку-космонавта с экстрасенсорными способностями. 

Склонность Ганна к животным с необычайными способностями теперь переносится на Вселенную DC, где Крипто становится центральным персонажем.

Но Крипто оказался также неожиданным героем вне экрана, поскольку значительно усилил текущий интерес многих людей в мире в предоставлении домов для домашних животных.

Woofz, приложение для дрессировки собак, сообщает, что поиск в Google по запросу "усыновить собаку рядом со мной" вырос на 513%

А "усыновление собаки рядом со мной" - выросло на 163%.

Это неудивительно, потому что фильм, по своей сути, сосредоточен на любви ко всем живым существам, а также на том, насколько удивительно Крипто воплощает ее, когда приходит на помощь.

Напомним

Джеймс Ганн заявил, что фильм "Супермен" будет иметь продолжительность 2 часа 9 минут вместе с титрами, и опроверг информацию о давлении Warner Bros. по сокращению хронометража.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураУНН Lite
Marvel Entertainment
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9