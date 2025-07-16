Крипто, домашний пес героя "Супермена", вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса

Собака Крипто в красном плаще впервые появляется в фильме о "Супермене" и знаменует собой поворотный момент во вселенной DC.

Передает УНН со ссылкой на "Gizmodo" и издание "TIME".

Детали

На прошлой неделе в кинотеатрах официально вышел фильм "Супермен" Джеймса Ганна, который стремится перезагрузить вселенную DC и напрямую конкурировать с Marvel.

Легкий и с винтажным оттенком, но сотканный из отсылок к классическому комиксу, этот "перезапуск" является приятным контрастом с тяжестью некоторых современных блокбастеров.

Неожиданный и привлекательный элемент во франшизе - это появление в новом фильме суперпса Крипто.

Появление Крипто представляет собой изменение в том, как кино адаптирует мифологию супергероев, выбирая веселье и принимая классические элементы, без необходимости в долгих оправданиях. - пишут СМИ.

Выбор Ганна включить Крипто объясняется его опытом в фильмах о супергероях. Прежде чем режиссировать Супермена, он создал фильм Marvel "Стражи Галактики", в котором представил Ракету, - вооруженного енота с сильной личностью. Позже он добавил Космо, собаку-космонавта с экстрасенсорными способностями.

Склонность Ганна к животным с необычайными способностями теперь переносится на Вселенную DC, где Крипто становится центральным персонажем.

Но Крипто оказался также неожиданным героем вне экрана, поскольку значительно усилил текущий интерес многих людей в мире в предоставлении домов для домашних животных.

Woofz, приложение для дрессировки собак, сообщает, что поиск в Google по запросу "усыновить собаку рядом со мной" вырос на 513%

А "усыновление собаки рядом со мной" - выросло на 163%.

Это неудивительно, потому что фильм, по своей сути, сосредоточен на любви ко всем живым существам, а также на том, насколько удивительно Крипто воплощает ее, когда приходит на помощь.

Напомним

Джеймс Ганн заявил, что фильм "Супермен" будет иметь продолжительность 2 часа 9 минут вместе с титрами, и опроверг информацию о давлении Warner Bros. по сокращению хронометража.