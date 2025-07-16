Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика

$41.820.01
48.800.09
ukenru
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
Ексклюзив
09:44 • 11352 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
09:05 • 25602 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Ексклюзив
07:08 • 43431 перегляди
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
16 липня, 03:38 • 59171 перегляди
Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам
15 липня, 19:40 • 152442 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 207137 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 226895 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 106653 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 127980 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 76224 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2.7м/с
42%
745мм
Популярнi новини
Адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців після протестів16 липня, 01:28 • 26456 перегляди
Головний рабин України передав Келлогу подарунок для Трампа16 липня, 01:41 • 71114 перегляди
США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном: деталі06:00 • 39243 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 45948 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили люди у військовій формі: справу розслідує ДБР
Ексклюзив
08:23 • 24656 перегляди
Публікації
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 152257 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 92012 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 95589 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 207006 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 226777 перегляди
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Харківська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика09:55 • 13426 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 47121 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 50352 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 68389 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 97522 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Fox News
The New York Times
Шахед-136

Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика

Київ • УНН

 • 13460 перегляди

Пес Крипто в червоному плащі з нового фільму "Супермен" Джеймса Ганна став несподіваним героєм, значно посиливши інтерес до усиновлення домашніх тварин. Пошукові запити "усиновити собаку поруч зі мною" зросли на 513%, а "усиновлення собаки поруч зі мною" — на 163%.

Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика

Собака Крипто в червоному плащі вперше з'являється у фільмі про "Супермена" та знаменує собою поворотний момент у всесвіті DC.

Передає УНН із посиланням на "Gizmodo" і видання "TIME".

Деталі

Минулого тижня в кінотеатрах офіційно вийшов фільм "Супермен" Джеймса Ганна, який прагне перезавантажити всесвіт DC та безпосередньо конкурувати з Marvel.

Легкий та з вінтажним відтінком, але зітканий з посиланнями на класичний комікс, цей "перезапуск" є приємним контрастом з тяжкістю деяких сучасних блокбастерів.

Несподіваний і привабливий елемент у франшизи - це поява у новому фільмі суперпса Крипто.

Поява Крипто являє собою зміну в тому, як кіно адаптує міфологію супергероїв, обираючи веселощі та приймаючи класичні елементи, без потреби в довгих виправданнях.

- пишуть ЗМІ.

Вибір Ганна включити Крипто пояснюється його досвідом у фільмах про супергероїв. Перш ніж знімати "Супермена", він створив фільм Marvel "Вартові Галактики", у якому представив Ракету, - озброєного єнота з сильною особистістю. Пізніше він додав Космо, собаку з екстрасенсорними здібностями. 

Схильність Ганна до тварин з надзвичайними здібностями тепер переноситься на Всесвіт DC, де Крипто стає центральним персонажем.

- пишуть профільні ЗМІ.

Але Крипто виявився також несподіваним героєм поза екраном, оскільки значно підсилив поточний інтерес багатьох людей у світі у наданні домівок для домашніх тварин.

Woofz, додаток для дресирування собак, повідомляє, що пошук у Google за запитом "усиновити собаку поруч зі мною" зріс на 513%

А "усиновлення собаки поруч зі мною" - зросло на 163%.

Це не дивно, бо фільм, за своєю суттю, зосереджується на любові до всіх живих істот, а також на тому, наскільки дивовижно Крипто втілює її, коли приходить на допомогу.

Нагадаємо

Джеймс Ганн заявив, що фільм "Супермен" матиме тривалість 2 години 9 хвилин разом з титрами, та спростував інформацію про тиск Warner Bros. щодо скорочення хронометражу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite
Marvel Entertainment
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9