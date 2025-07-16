Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика

Собака Крипто в червоному плащі вперше з'являється у фільмі про "Супермена" та знаменує собою поворотний момент у всесвіті DC.

Передає УНН із посиланням на "Gizmodo" і видання "TIME".

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Минулого тижня в кінотеатрах офіційно вийшов фільм "Супермен" Джеймса Ганна, який прагне перезавантажити всесвіт DC та безпосередньо конкурувати з Marvel.

Легкий та з вінтажним відтінком, але зітканий з посиланнями на класичний комікс, цей "перезапуск" є приємним контрастом з тяжкістю деяких сучасних блокбастерів.

Несподіваний і привабливий елемент у франшизи - це поява у новому фільмі суперпса Крипто.

Поява Крипто являє собою зміну в тому, як кіно адаптує міфологію супергероїв, обираючи веселощі та приймаючи класичні елементи, без потреби в довгих виправданнях. - пишуть ЗМІ.

Вибір Ганна включити Крипто пояснюється його досвідом у фільмах про супергероїв. Перш ніж знімати "Супермена", він створив фільм Marvel "Вартові Галактики", у якому представив Ракету, - озброєного єнота з сильною особистістю. Пізніше він додав Космо, собаку з екстрасенсорними здібностями.

Схильність Ганна до тварин з надзвичайними здібностями тепер переноситься на Всесвіт DC, де Крипто стає центральним персонажем. - пишуть профільні ЗМІ.

Але Крипто виявився також несподіваним героєм поза екраном, оскільки значно підсилив поточний інтерес багатьох людей у світі у наданні домівок для домашніх тварин.

Woofz, додаток для дресирування собак, повідомляє, що пошук у Google за запитом "усиновити собаку поруч зі мною" зріс на 513%

А "усиновлення собаки поруч зі мною" - зросло на 163%.

Це не дивно, бо фільм, за своєю суттю, зосереджується на любові до всіх живих істот, а також на тому, наскільки дивовижно Крипто втілює її, коли приходить на допомогу.

Нагадаємо

Джеймс Ганн заявив, що фільм "Супермен" матиме тривалість 2 години 9 хвилин разом з титрами, та спростував інформацію про тиск Warner Bros. щодо скорочення хронометражу.