Оккупанты получили миллионы долларов от продажи отобранного украинского имущества в Крыму - ISW

В первой половине 2025 года оккупационная администрация Крыма получила более 28 миллионов долларов прибыли в результате изъятия и так называемой "национализации" украинского имущества на временно оккупированном полуострове. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW) от 17 июля.

Детали

Как пишет ISW, глава Крымского государственного оккупационного совета Владимир Константинов заявил 15 июля, что "оккупационная администрация продала 25 объектов недвижимости, национализированных у "врагов Крыма и России", заработав 2,2 миллиарда рублей (около 28 миллионов долларов) для крымского бюджета за первые шесть месяцев 2025 года".

Россия использует изъятие и национализацию объектов имущества как карательную меру в оккупированной Украине, лишая украинцев их недвижимости. ISW подробно сообщала о том, как Россия также использует изъятие и национализацию имущества для получения прибыли от оккупации Украины, эффективно используя продажу этого имущества как источник дохода для российского бюджета - сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что оккупационная администрация Крыма, похоже, усиливает усилия по продаже "национализированного имущества" и прибыль от "национализации" составила 4,8 миллиарда рублей (61 миллион долларов) между 2022 и 2024 годами, тогда как стоимость только за первые шесть месяцев 2025 года (2,2 миллиарда рублей/28 миллионов долларов) составляет почти половину от того, что было получено за первые два года полномасштабного вторжения.

Напомним

Россия внесла более 250 тысяч объектов недвижимости на временно оккупированных территориях Украины в свой реестр. Институт изучения войны сообщает, что это позволит захватчикам национализировать имущество и продавать его россиянам.

На ВОТ Запорожья оккупанты будут пытаться продать отобранное имущество на аукционах