Окупанти отримали мільйони доларів від продажу відібраного українського майна в Криму - ISW

У першій половині 2025 року окупаційна адміністрація Криму отримала понад 28 мільйонів доларів прибутку внаслідок вилучення та так званої "націоналізації" українського майна на тимчасово окупованому півострові. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW) від 17 липня.

Як пише ISW, голова Кримської державної окупаційної ради Володимир Константинов заявив 15 липня, що "окупаційна адміністрація продала 25 об'єктів нерухомості, націоналізованих у "ворогів Криму та Росії" , заробивши 2,2 мільярда рублів (близько 28 мільйонів доларів) для кримського бюджету за перші шість місяців 2025 року".

росія використовує вилучення та націоналізацію об'єктів майна як каральний захід в окупованій Україні, позбавляючи українців їхньої нерухомості. ISW детально повідомляла про те, як росія також використовує вилучення та націоналізацію майна для отримання прибутку від окупації України, ефективно використовуючи продаж цього майна як джерело доходу для російського бюджету