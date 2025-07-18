Окупанти отримали мільйони доларів від продажу відібраного українського майна в Криму - ISW
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація Криму заробила понад 28 мільйонів доларів у першій половині 2025 року від продажу "націоналізованого" українського майна. Це становить майже половину прибутку, отриманого за попередні два роки повномасштабного вторгнення.
У першій половині 2025 року окупаційна адміністрація Криму отримала понад 28 мільйонів доларів прибутку внаслідок вилучення та так званої "націоналізації" українського майна на тимчасово окупованому півострові. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW) від 17 липня.
Деталі
Як пише ISW, голова Кримської державної окупаційної ради Володимир Константинов заявив 15 липня, що "окупаційна адміністрація продала 25 об'єктів нерухомості, націоналізованих у "ворогів Криму та Росії" , заробивши 2,2 мільярда рублів (близько 28 мільйонів доларів) для кримського бюджету за перші шість місяців 2025 року".
росія використовує вилучення та націоналізацію об'єктів майна як каральний захід в окупованій Україні, позбавляючи українців їхньої нерухомості. ISW детально повідомляла про те, як росія також використовує вилучення та націоналізацію майна для отримання прибутку від окупації України, ефективно використовуючи продаж цього майна як джерело доходу для російського бюджету
Зазначається, що окупаційна адміністрація Криму, схоже, посилює зусилля щодо продажу "націоналізованого майна" і прибуток від "націоналізації" склав 4,8 мільярда рублів (61 мільйон доларів) між 2022 і 2024 роками, тоді як вартість лише за перші шість місяців 2025 року (2,2 мільярда рублів/28 мільйонів доларів) становить майже половину від того, що було отримано за перші два роки повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо
росія внесла понад 250 тисяч об'єктів нерухомості на тимчасово окупованих територіях України до свого реєстру. Інститут вивчення війни повідомляє, що це дозволить загарбникам націоналізувати майно та продавати його росіянам.
На ТОТ Запоріжжя окупанти намагатимуться продати відібране майно на аукціонах07.04.25, 13:09 • 13784 перегляди