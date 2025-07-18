Ночная атака дронов на Запорожье: возникли пожары, есть разрушения и раненый
Киев • УНН
В ночь на 18 июля Запорожский район атаковали по меньшей мере 9 "Шахедов", что привело к разрушению нежилых помещений и пожарам. Ранен 79-летний мужчина, которому оказана медицинская помощь.
В ночь на 18 июля армия РФ атаковала Запорожский район как минимум 9 "Шахедами". В пригороде областного центра зафиксированы разрушения и пожары в нежилых помещениях, ранен мужчина. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, в результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания.
По уточненной информации, в результате вражеской атаки по Запорожскому району получил ранения 79-летний мужчина
"Медики оказали всю необходимую помощь", - добавил он.
Напомним
15 июля в результате массированной атаки дронами на Запорожье 12-летний ребенок получил ранения. Медики оказали ему необходимую помощь. Запорожская область находилась под воздушной тревогой более 16 часов из-за атаки 24 "шахедов".
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