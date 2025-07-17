Президент США Дональд Трамп может положить конец войне в Украине до конца 2025 года, если удастся реализовать план по введению вторичных санкций против стран, покупающих российское топливо. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Times, пишет УНН.

Детали

Трамп может положить конец войне в Украине с помощью вторичных санкций - сказал Ермак, передает издание.

Он добавил, что Дональд Трамп может "закончить войну в Украине до конца этого года". Как утверждает советник, "угроза вторичных санкций для покупателей российской нефти и газа заставит Китай и Индию поддерживать мирные соглашения, чтобы избежать торговой войны".

Только экономические проблемы могут заставить путина признать, что продолжение этой войны ему слишком дорого обходится - сказал он в интервью The Times.

Дополнение

Поскольку большая часть торговых сделок россии в Европе сокращена из-за санкций с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, москва в значительной степени полагается на торговлю с Китаем, который покупает 47% российского экспорта нефти, и Индией, которая покупает 38%. Китай также имеет 44% экспорта угля, а Индия - 19%.

Ранее УНН писал, что Президент Соединенных Штатов Америки "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Позже пресс-секретарь Трампа заявила, что он оптимистично настроен на дипломатию для прекращения войны в Украине, однако "является реалистом, что он уже продемонстрировал на примере Ирана".