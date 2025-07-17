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Єрмак: Трамп може завершити війну в Україні вже цього року, посиливши санкційний тиск на Китай та Індію

Київ • УНН

 • 1970 перегляди

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Дональд Трамп може покласти край війні в Україні до кінця 2025 року. Це можливо завдяки запровадженню вторинних санкцій проти країн, що купують російське паливо, таких як Китай та Індія.

Єрмак: Трамп може завершити війну в Україні вже цього року, посиливши санкційний тиск на Китай та Індію

Президент США Дональд Трамп може покласти край війні в Україні до кінця 2025 року, якщо вдасться реалізувати план із запровадження вторинних санкцій проти країн, що купують російське паливо. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю The Times, пише УНН.

Деталі

Трамп може покласти кінець війни на Україну за допомогою вторинних санкцій

- сказав Єрмак, передає видання.

Він додав, що Дональд Трамп може "закінчити війну в Україні до кінця цього року". Як стверджує радник, "загроза вторинних санкцій для покупців російської нафти та газу змусить Китай та Індію підтримувати мирні угоди, щоб уникнути торгової війни".

Тільки економічні проблеми можуть змусити путіна визнати, що продовження цієї війни йому занадто дорого обходиться

 - сказав він в інтерв'ю The Times.

Доповнення

Оскільки більша частина торгівельних угод росії в Європі скорочена через санкції з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, москва в значній мірі покладається на торгівлю з Китаєм, який купує 47% російського експорту нафти, і Індії, яка купує 38%. Китай також має 44% експорту угля, а Індія - 19%.

Раніше УНН писав, що Президент Сполучених Штатів Америки "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.

Пізніше речниця Трампа заявила, що він оптимістично налаштований на дипломатію задля припинення війни в Україні, однак "є реалістом, що він уже продемонстрував на прикладі Ірану".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
The Times
Дональд Трамп
Індія
Андрій Єрмак
Китай
Tesla
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