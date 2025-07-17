Трамп - терпляча людина, але є нюанс: Держдеп США про 50-денний термін для росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оптимістично налаштований на дипломатію задля припинення війни в Україні, однак глава Білого дому є також реалістом, що він уже продемонстрував на прикладі Ірану. Про це у середу, 16 липня під час брифінгу в Вашингтоні заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає УНН.

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Речниця Держдепу Сполучених Штатів Теммі Брюс прокоментувала питання щодо 50-денного терміну, за який росія має погодитися на угоду щодо припинення війни в Україні.

Хоча Трамп - дипломат і завжди оптимістично налаштований щодо дипломатії, він також реаліст. І світ побачив, як побачив Іран, а тепер, з цими новими діями президента, що росія побачить, що він - терпляча людина, але не на шкоду своєму баченню та вмінню втілювати це в життя - сказала вона.

Брюс нагадала, що остання оцінка президента Трампа щодо ситуації навколо війни в Україні полягає в його незадоволенні тим, що робить путін.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.

російський президент володимир путін має намір продовжувати війну в Україні доти, доки Захід не погодиться на його умови миру, ігноруючи погрози Дональда Трампа щодо жорсткіших санкцій.

Адміністрація США намагається поєднати тиск і дипломатію, щоб змусити путіна до переговорів і припинення війни. Водночас новий дедлайн у 50 днів викликає запитання: чому терміни не скорочуються, а навпаки подовжуються, заявив в ефірі телемарафону позаштатний радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.

Президент США Дональд Трамп вважає, що 50 днів для введення санкцій проти росії через війну в Україні – не надто довгий термін. Раніше він анонсував суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом цього періоду.

Сенатор США Грем застерігає путіна від помилки, посилаючись на Іранський прецедент