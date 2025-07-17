Трамп — терпеливый человек, но есть нюанс: Госдеп США о 50-дневном сроке для России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оптимистично настроен на дипломатию для прекращения войны в Украине, однако глава Белого дома также реалист, что он уже продемонстрировал на примере Ирана. Об этом в среду, 16 июля, во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает УНН.

Детали

Пресс-секретарь Госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс прокомментировала вопрос о 50-дневном сроке, за который Россия должна согласиться на соглашение о прекращении войны в Украине.

Хотя Трамп — дипломат и всегда оптимистично настроен в отношении дипломатии, он также реалист. И мир увидел, как увидел Иран, а теперь, с этими новыми действиями президента, что Россия увидит, что он — терпеливый человек, но не в ущерб своему видению и умению воплощать это в жизнь — сказала она.

Брюс напомнила, что последняя оценка президента Трампа относительно ситуации вокруг войны в Украине заключается в его недовольстве тем, что делает Путин.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Российский президент Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, игнорируя угрозы Дональда Трампа относительно более жестких санкций.

Администрация США пытается совместить давление и дипломатию, чтобы принудить Путина к переговорам и прекращению войны. В то же время новый дедлайн в 50 дней вызывает вопросы: почему сроки не сокращаются, а наоборот удлиняются, заявил в эфире телемарафона внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко.

Президент США Дональд Трамп считает, что 50 дней для введения санкций против России из-за войны в Украине – не слишком долгий срок. Ранее он анонсировал суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение этого периода.

Сенатор США Грэм предостерегает Путина от ошибки, ссылаясь на иранский прецедент