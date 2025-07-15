Трамп заявив, що 50 днів очікування перед запровадженням санкцій проти рф "не дуже довго"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп вважає, що 50 днів для введення санкцій проти росії через війну в Україні – не надто довгий термін. Раніше він анонсував суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом цього періоду.
Президент США Дональд Трамп відкинув ідею про те, що очікування 50 днів для введення санкцій проти росії через війну в Україні — надто довгий термін, передає УНН із посиланням на АР.
Я не думаю, що 50 днів - це дуже довго, і термін міг би бути коротшим
Раніше
Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.