Трамп заявив, що 50 днів очікування перед запровадженням санкцій проти рф "не дуже довго"

Президент США Дональд Трамп відкинув ідею про те, що очікування 50 днів для введення санкцій проти росії через війну в Україні — надто довгий термін, передає УНН із посиланням на АР.

Я не думаю, що 50 днів - це дуже довго, і термін міг би бути коротшим - сказав президент США.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.