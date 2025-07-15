Трамп заявил, что 50 дней ожидания перед введением санкций против рф "не очень долго"

Президент США Дональд Трамп отверг идею о том, что ожидание 50 дней для введения санкций против россии из-за войны в Украине — слишком долгий срок, передает УНН со ссылкой на АР.

Я не думаю, что 50 дней - это очень долго, и срок мог бы быть короче - сказал президент США.

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.