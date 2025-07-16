Сенатор США Грэм предостерегает Путина от ошибки, ссылаясь на иранский прецедент

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
19:40 • 12978 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 65972 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 102416 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 62949 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 97114 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 63527 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 111176 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 103075 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 77175 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 57373 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.4м/с
67%
745мм
Популярные новости
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 13993 просмотра
Киберкорпус ГУР парализовал работу одного из крупнейших предприятий-производителей БПЛА на территории россии - источник15 июля, 14:43 • 9482 просмотра
Американец, корректировавший удары по украинским военным, получил российский паспорт15 июля, 15:43 • 19920 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 22871 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?18:14 • 13040 просмотра
публикации
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской19:40 • 12978 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?18:14 • 13079 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 22899 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 65972 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов15 июля, 10:57 • 102416 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Руслан Стефанчук
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Запорожье
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 14019 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 34916 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 67420 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 72736 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 75563 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Financial Times
Ми-8
Instagram
Серия Airbus A320

Сенатор США Грэм предостерегает Путина от ошибки, ссылаясь на иранский прецедент

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Американский сенатор Линдси Грэм отреагировал на ультиматум Дональда Трампа относительно войны в Украине, предостерегая Путина от игнорирования 50-дневного срока. В случае неповиновения РФ грозят пошлины до 100% на нефть для стран, поддерживающих ее военную машину, что напоминает жесткие меры США против Ирана.

Сенатор США Грэм предостерегает Путина от ошибки, ссылаясь на иранский прецедент

Сенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм отреагировал на ультиматум Дональда Трампа относительно войны в Украине и предостерег Путина от ошибки, напомнив, как в свое время жестко наказали Иран за непослушание США. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение республиканца Линдси Грэма на его странице в соцсети Х.  

Детали

Американский сенатор Линдси Грэм уверен, что если Путин проигнорирует 50-дневный ультиматум, РФ ждут серьезные последствия. В частности, Вашингтон введет пошлины до 100% для стран, которые покупают дешевую российскую нефть и поддерживают военную машину Путина, что ударит по самому больному месту диктатора.

Если Путин и другие спрашивают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле (верховному лидеру Ирана — Ред.). Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть и поддерживает военную машину Путина, я поверил бы президенту Трампу на слово

- предупредил политик.

По словам сенатора, вчерашнее заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, в Украину через НАТО "стало приятной новостью".

По словам Грэма, этот сценарий очень напоминает ситуацию с Ираном, когда после срыва ядерной сделки администрация США нанесла серьезный экономический удар, обернувшийся для страны кризисом.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.  

Российский президент Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, игнорируя угрозы Дональда Трампа относительно более жестких санкций. 

Администрация США пытается совместить давление и дипломатию, чтобы заставить Путина к переговорам и прекращению войны. В то же время новый дедлайн в 50 дней вызывает вопросы: почему сроки не сокращаются, а наоборот продлеваются, заявил в эфире телемарафона внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко.

Трамп заявил, что 50 дней ожидания перед введением санкций против рф "не очень долго"15.07.25, 20:19 • 3688 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
НАТО
Линдси Грэм
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9