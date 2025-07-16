Сенатор США Грэм предостерегает Путина от ошибки, ссылаясь на иранский прецедент

Сенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм отреагировал на ультиматум Дональда Трампа относительно войны в Украине и предостерег Путина от ошибки, напомнив, как в свое время жестко наказали Иран за непослушание США. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение республиканца Линдси Грэма на его странице в соцсети Х.

Детали

Американский сенатор Линдси Грэм уверен, что если Путин проигнорирует 50-дневный ультиматум, РФ ждут серьезные последствия. В частности, Вашингтон введет пошлины до 100% для стран, которые покупают дешевую российскую нефть и поддерживают военную машину Путина, что ударит по самому больному месту диктатора.

Если Путин и другие спрашивают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле (верховному лидеру Ирана — Ред.). Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть и поддерживает военную машину Путина, я поверил бы президенту Трампу на слово - предупредил политик.

По словам сенатора, вчерашнее заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, в Украину через НАТО "стало приятной новостью".

По словам Грэма, этот сценарий очень напоминает ситуацию с Ираном, когда после срыва ядерной сделки администрация США нанесла серьезный экономический удар, обернувшийся для страны кризисом.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Российский президент Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, игнорируя угрозы Дональда Трампа относительно более жестких санкций.

Администрация США пытается совместить давление и дипломатию, чтобы заставить Путина к переговорам и прекращению войны. В то же время новый дедлайн в 50 дней вызывает вопросы: почему сроки не сокращаются, а наоборот продлеваются, заявил в эфире телемарафона внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко.

Трамп заявил, что 50 дней ожидания перед введением санкций против рф "не очень долго"