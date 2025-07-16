Сенатор США Грем застерігає путіна від помилки, посилаючись на Іранський прецедент

Сенатор Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем відреагував на ультиматум Дональда Трампа щодо війни в Україні та застеріг путіна від помилки, нагадавши, як свого часу жорстко покарали Іран за непослух США. Про це інформує УНН з посиланням на допис республіканця Ліндсі Грема на його сторінці у соцмережі Х.

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Американський сенатор Ліндсі Грем певен, що якщо путін проігнорує 50-денний ультиматум, на рф чекають серйозні наслідки. Зокрема, Вашингтон запровадить мита до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту і підтримують військову машину путіну, що вдарить по найболіснішому місцю диктатора.

Якщо путін та інші запитують, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати аятолі (верховному лідеру Ірану — Ред.). Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту і підтримує військову машину путіна, я повірив би президенту Трампу на слово - попередив політик.

За словами сенатора, вчорашня заява Трампа про постачання американської зброї, сплаченої європейцями, до України через НАТО "стала приємною новиною".

За словами Грема, цей сценарій дуже нагадує ситуацію з Іраном, коли після зриву ядерної угоди адміністрація США завдала серйозного економічного удару, що обернувся для країни кризою.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.

російський президент володимир путін має намір продовжувати війну в Україні доти, доки Захід не погодиться на його умови миру, ігноруючи погрози Дональда Трампа щодо жорсткіших санкцій.

Адміністрація США намагається поєднати тиск і дипломатію, щоб змусити путіна до переговорів і припинення війни. Водночас новий дедлайн у 50 днів викликає запитання: чому терміни не скорочуються, а навпаки подовжуються, заявив в ефірі телемарафону позаштатний радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.

Трамп заявив, що 50 днів очікування перед запровадженням санкцій проти рф "не дуже довго"