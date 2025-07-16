Сенатор США Грем застерігає путіна від помилки, посилаючись на Іранський прецедент
Київ • УНН
Американський сенатор Ліндсі Грем відреагував на ультиматум Дональда Трампа щодо війни в Україні, застерігаючи путіна від ігнорування 50-денного терміну. У разі непокори рф загрожують мита до 100% на нафту для країн, що підтримують її військову машину, що нагадує жорсткі заходи США проти Ірану.
Сенатор Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем відреагував на ультиматум Дональда Трампа щодо війни в Україні та застеріг путіна від помилки, нагадавши, як свого часу жорстко покарали Іран за непослух США. Про це інформує УНН з посиланням на допис республіканця Ліндсі Грема на його сторінці у соцмережі Х.
Деталі
Американський сенатор Ліндсі Грем певен, що якщо путін проігнорує 50-денний ультиматум, на рф чекають серйозні наслідки. Зокрема, Вашингтон запровадить мита до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту і підтримують військову машину путіну, що вдарить по найболіснішому місцю диктатора.
Якщо путін та інші запитують, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати аятолі (верховному лідеру Ірану — Ред.). Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту і підтримує військову машину путіна, я повірив би президенту Трампу на слово
За словами сенатора, вчорашня заява Трампа про постачання американської зброї, сплаченої європейцями, до України через НАТО "стала приємною новиною".
За словами Грема, цей сценарій дуже нагадує ситуацію з Іраном, коли після зриву ядерної угоди адміністрація США завдала серйозного економічного удару, що обернувся для країни кризою.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.
російський президент володимир путін має намір продовжувати війну в Україні доти, доки Захід не погодиться на його умови миру, ігноруючи погрози Дональда Трампа щодо жорсткіших санкцій.
Адміністрація США намагається поєднати тиск і дипломатію, щоб змусити путіна до переговорів і припинення війни. Водночас новий дедлайн у 50 днів викликає запитання: чому терміни не скорочуються, а навпаки подовжуються, заявив в ефірі телемарафону позаштатний радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.
Трамп заявив, що 50 днів очікування перед запровадженням санкцій проти рф "не дуже довго"15.07.25, 20:19 • 3688 переглядiв