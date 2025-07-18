Нічна атака дронів на Запоріжжя: виникли пожежі, є руйнування та поранений
Київ • УНН
У ніч на 18 липня Запорізький район атакували щонайменше 9 "Шахедів", спричинивши руйнування нежитлових приміщень та пожежі. Поранено 79-річного чоловіка, якому надано медичну допомогу.
У ніч проти 18 липня вночі армія рф атакувала щонайменше 9 "Шахедами" Запорізький район. У передмісті обласного центру зафіксовані руйнування та пожежі у нежитлових приміщеннях, поранено чоловіка. Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
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За словами чиновника, в результаті атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі.
За уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району дістав поранень 79-річний чоловік
"Медики надали всю необхідну допомогу", - додав він.
Нагадаємо
15 липня внаслідок масованої атаки дронами на Запоріжжя 12-річна дитина отримала поранення. Медики надали їй необхідну допомогу. Запорізька область перебувала під повітряною тривогою понад 16 годин через атаку 24 "шахедів".
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