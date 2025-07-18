Нічна атака дронів на Запоріжжя: виникли пожежі, є руйнування та поранений

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
17 липня, 14:31 • 95013 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
17 липня, 14:29 • 93404 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
17 липня, 13:18 • 81338 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 12:10 • 104269 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
17 липня, 10:24 • 100247 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 98250 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 444714 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 170400 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 167908 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 119236 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
87%
746мм
Популярнi новини
Необґрунтоване та абсурдне: у МЗС відреагували на рішення Угорщини заборонити в'їзд трьом українським військовим17 липня, 18:12 • 4034 перегляди
Позначиться на виробництві ракет та дронів: у рф пролунали вибухи на підприємстві "Щекиназот"17 липня, 18:30 • 10361 перегляди
У Черкасах тренерка з танців нібито програла в казино понад 1 млн гривень, які збирали на поїздку дітей у Грузію17 липня, 19:00 • 6874 перегляди
Загинув легендарний екстремал, який стрибав зі стратосфери і подолав звуковий бар'єр17 липня, 21:17 • 15049 перегляди
москву атакують безпілотники: росіяни скаржаться на звуки вибухів, аеропорт Внуково ввів план "Килим"23:40 • 6048 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 95031 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 114151 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 127423 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 310682 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 444728 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Львів
Реклама
УНН Lite
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 31971 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 44914 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 162013 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 225849 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 240845 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Ґардіан
Truth Social
The Hill

Нічна атака дронів на Запоріжжя: виникли пожежі, є руйнування та поранений

Київ • УНН

 • 3172 перегляди

У ніч на 18 липня Запорізький район атакували щонайменше 9 "Шахедів", спричинивши руйнування нежитлових приміщень та пожежі. Поранено 79-річного чоловіка, якому надано медичну допомогу.

Нічна атака дронів на Запоріжжя: виникли пожежі, є руйнування та поранений

У ніч проти 18 липня вночі армія рф атакувала щонайменше 9 "Шахедами" Запорізький район. У передмісті обласного центру зафіксовані руйнування та пожежі у нежитлових приміщеннях, поранено чоловіка. Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, в результаті атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району дістав поранень 79-річний чоловік

- написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Медики надали всю необхідну допомогу", - додав він.

Нагадаємо

15 липня внаслідок масованої атаки дронами на Запоріжжя 12-річна дитина отримала поранення. Медики надали їй необхідну допомогу. Запорізька область перебувала під повітряною тривогою понад 16 годин через атаку 24 "шахедів".

Єрмак: Трамп може завершити війну в Україні вже цього року, посиливши санкційний тиск на Китай та Індію17.07.25, 14:07 • 4114 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Запорізька область
Шахед-136
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9