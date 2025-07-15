росія атакувала Запоріжжя дронами: поранено 12-річну дитину

Унаслідок масованої атаки дронами на Запоріжжя поранень зазнала 12-річна дитина. Медики вже надали їй необхідну допомогу. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА передає УНН.

12-річна дитина дістала поранень внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Медики надали їй усю необхідну допомогу - ідеться в повідомленні.

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Запорізька область понад 16 годин перебувала під майже безперервною повітряною тривогою понад через масовану атаку дронами. На обласний центр росіяни спрямували 24 "шахеди", цілячись у критичну інфраструктуру та мирне населення.