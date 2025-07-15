росія атакувала Запоріжжя дронами: поранено 12-річну дитину

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
12:51 • 36657 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
10:57 • 69334 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
10:52 • 42822 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 71820 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 51476 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
15 липня, 06:35 • 101078 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 72693 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 98749 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 76405 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 56653 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
30%
745мм
Популярнi новини
Результати обшуків на митниці: інспектор зі Львова просив 1600 доларів за безперешкодне розмитнення авто 15 липня, 07:15 • 29416 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 56728 перегляди
У кремлі прокоментували заяву Трампа щодо посилення санкцій проти рф12:44 • 26941 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця13:05 • 18011 перегляди
Маріуполь охопила масштабна пожежа: вогонь дістався до новобудов окупантів13:31 • 12354 перегляди
Публікації
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
12:51 • 36643 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів10:57 • 69319 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних15 липня, 10:23 • 71806 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну 15 липня, 06:35 • 101071 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 92870 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Шмигаль Денис Анатолійович
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію14:33 • 6886 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця13:05 • 18073 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 56784 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 69100 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 72161 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times
БМ-21 «Град»
Ан-178

росія атакувала Запоріжжя дронами: поранено 12-річну дитину

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

Внаслідок масованої атаки дронами на Запоріжжя 12-річна дитина отримала поранення. Медики надали їй необхідну допомогу. Запорізька область перебувала під повітряною тривогою понад 16 годин через атаку 24 "шахедів".

росія атакувала Запоріжжя дронами: поранено 12-річну дитину

Унаслідок масованої атаки дронами на Запоріжжя поранень зазнала 12-річна дитина. Медики вже надали їй необхідну допомогу. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА передає УНН.

12-річна дитина дістала поранень внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Медики надали їй усю необхідну допомогу

- ідеться в повідомленні.

Доповнення

Запорізька область понад 16 годин перебувала під майже безперервною повітряною тривогою понад через масовану атаку дронами. На обласний центр росіяни спрямували 24 "шахеди", цілячись у критичну інфраструктуру та мирне населення.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Шахед-136
Запоріжжя
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9