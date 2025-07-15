росія атакувала Запоріжжя дронами: поранено 12-річну дитину
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки дронами на Запоріжжя 12-річна дитина отримала поранення. Медики надали їй необхідну допомогу. Запорізька область перебувала під повітряною тривогою понад 16 годин через атаку 24 "шахедів".
Унаслідок масованої атаки дронами на Запоріжжя поранень зазнала 12-річна дитина. Медики вже надали їй необхідну допомогу. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА передає УНН.
12-річна дитина дістала поранень внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Медики надали їй усю необхідну допомогу
Доповнення
Запорізька область понад 16 годин перебувала під майже безперервною повітряною тривогою понад через масовану атаку дронами. На обласний центр росіяни спрямували 24 "шахеди", цілячись у критичну інфраструктуру та мирне населення.