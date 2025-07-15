Запоріжжя під атакою рф понад 16 годин, ворог спрямував вже 24 "шахеди" - ОВА

Запоріжжя перебуває під масованою атакою російських військ дронами вже понад 16 годин, ворог спрямував вже 24 "шахеди" на місто, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

З 19:30 і вже понад 16 годин у Запорізькій області майже безперебійно лунає повітряна тривога через масовану атаку дронами. На обласний центр росіяни спрямовували 24 "шахеди" - написав Федоров.

З його слів, "це лише ті, що безпосередньо по місту - не враховуючи транзитні".

"Ворог намагається поцілити у критичну інфраструктуру та мирне населення", - зазначив Федоров.

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