Запоріжжя під атакою рф понад 16 годин, ворог спрямував вже 24 "шахеди" - ОВА
Київ • УНН
Запорізька область перебуває під майже безперервною повітряною тривогою понад 16 годин через масовану атаку дронами. На обласний центр росіяни спрямували 24 "шахеди", цілячись у критичну інфраструктуру та мирне населення.
Запоріжжя перебуває під масованою атакою російських військ дронами вже понад 16 годин, ворог спрямував вже 24 "шахеди" на місто, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
З 19:30 і вже понад 16 годин у Запорізькій області майже безперебійно лунає повітряна тривога через масовану атаку дронами. На обласний центр росіяни спрямовували 24 "шахеди"
З його слів, "це лише ті, що безпосередньо по місту - не враховуючи транзитні".
"Ворог намагається поцілити у критичну інфраструктуру та мирне населення", - зазначив Федоров.
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