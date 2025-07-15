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Запорожье под атакой РФ более 16 часов, враг направил уже 24 "шахеда" - ОВА

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

Запорожская область находится под почти непрерывной воздушной тревогой более 16 часов из-за массированной атаки дронами. На областной центр россияне направили 24 "шахеда", целясь в критическую инфраструктуру и мирное население.

Запорожье под атакой РФ более 16 часов, враг направил уже 24 "шахеда" - ОВА

Запорожье находится под массированной атакой российских войск дронами уже более 16 часов, враг направил уже 24 "шахеда" на город, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

С 19:30 и уже более 16 часов в Запорожской области почти бесперебойно звучит воздушная тревога из-за массированной атаки дронами. На областной центр россияне направили 24 "шахеда"

- написал Федоров.

По его словам, "это только те, что непосредственно по городу - не считая транзитных".

"Враг пытается попасть в критическую инфраструктуру и мирное население", - отметил Федоров.

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне угрозы вражеских дронов15.07.25, 11:03 • 3588 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Запорожская область
Шахед-136
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