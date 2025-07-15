Взрыв прогремел в Николаеве на фоне угрозы вражеских дронов

В Николаеве был слышен взрыв на фоне угрозы вражеских дронов, сообщил во вторник мэр города Александр Сенкевич в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Был слышен взрыв в Николаеве! Угроза дронов", - написал Сенкевич.

ВС ВСУ предупреждали перед этим, что на Николаевщине - БпЛА курсом на Очаков, Николаев.

Николаевскую область атаковали вражеские "шахеды", есть повреждения инфраструктуры