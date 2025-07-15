Взрыв прогремел в Николаеве на фоне угрозы вражеских дронов
Киев • УНН
В Николаеве прогремел взрыв на фоне угрозы вражеских дронов, о чем сообщил мэр Александр Сенкевич. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА в Николаевской области, направлявшихся на Очаков и Николаев.
В Николаеве был слышен взрыв на фоне угрозы вражеских дронов, сообщил во вторник мэр города Александр Сенкевич в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Был слышен взрыв в Николаеве! Угроза дронов", - написал Сенкевич.
ВС ВСУ предупреждали перед этим, что на Николаевщине - БпЛА курсом на Очаков, Николаев.
Николаевскую область атаковали вражеские "шахеды", есть повреждения инфраструктуры15.07.25, 08:19 • 4734 просмотра