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Взрыв прогремел в Николаеве на фоне угрозы вражеских дронов

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

В Николаеве прогремел взрыв на фоне угрозы вражеских дронов, о чем сообщил мэр Александр Сенкевич. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА в Николаевской области, направлявшихся на Очаков и Николаев.

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне угрозы вражеских дронов

В Николаеве был слышен взрыв на фоне угрозы вражеских дронов, сообщил во вторник мэр города Александр Сенкевич в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Был слышен взрыв в Николаеве! Угроза дронов", - написал Сенкевич.

ВС ВСУ предупреждали перед этим, что на Николаевщине - БпЛА курсом на Очаков, Николаев.

Николаевскую область атаковали вражеские "шахеды", есть повреждения инфраструктуры15.07.25, 08:19 • 4734 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Очаковский район
Николаев
Tesla
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