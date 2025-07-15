Вибух пролунав у Миколаєві на тлі загрози ворожих дронів
Київ • УНН
У Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози ворожих дронів, про що повідомив мер Олександр Сєнкевич. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА на Миколаївщині, що прямували на Очаків та Миколаїв.
У Миколаєві було чути вибух на тлі загрози ворожих дронів, повідомив у вівторок мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.
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"Було чутно вибух у Миколаєві! Загроза дронів", - написав Сєнкевич.
ПС ЗСУ попереджали перед цим, що на Миколаївщині - БпЛА курсом на Очаків, Миколаїв.
Миколаївщину атакували ворожі "шахеди", є пошкодження інфраструктури 15.07.25, 08:19 • 4814 переглядiв