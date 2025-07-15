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Вибух пролунав у Миколаєві на тлі загрози ворожих дронів

Київ • УНН

 • 2130 перегляди

У Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози ворожих дронів, про що повідомив мер Олександр Сєнкевич. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА на Миколаївщині, що прямували на Очаків та Миколаїв.

Вибух пролунав у Миколаєві на тлі загрози ворожих дронів

У Миколаєві було чути вибух на тлі загрози ворожих дронів, повідомив у вівторок мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Було чутно вибух у Миколаєві! Загроза дронів", - написав Сєнкевич.

ПС ЗСУ попереджали перед цим, що на Миколаївщині - БпЛА курсом на Очаків, Миколаїв.

Миколаївщину атакували ворожі "шахеди", є пошкодження інфраструктури 15.07.25, 08:19 • 4814 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Очаків
Миколаїв
Tesla
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