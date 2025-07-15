Миколаївщину атакували ворожі "шахеди", є пошкодження інфраструктури

Миколаївська область вночі зазнала удару російських військ дронами, є пошкодження будинків та інфраструктури, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

У ніч на 15 липня ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджено два приватних будинки та господарча споруда. У Вознесенському районі внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури - повідомив Кім.

З його слів, відбулась пожежа, яку було оперативно ліквідовано рятувальниками. Постраждалих немає.

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