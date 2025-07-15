Миколаївщину атакували ворожі "шахеди", є пошкодження інфраструктури
Київ • УНН
У ніч на 15 липня Миколаївську область атакували БпЛА типу "Shahed 131/136". У Первомайському районі пошкоджено два приватних будинки та господарчу споруду, у Вознесенському районі є пошкодження інфраструктури та пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає.
Миколаївська область вночі зазнала удару російських військ дронами, є пошкодження будинків та інфраструктури, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
У ніч на 15 липня ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджено два приватних будинки та господарча споруда. У Вознесенському районі внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури
З його слів, відбулась пожежа, яку було оперативно ліквідовано рятувальниками. Постраждалих немає.
росіяни атакували Миколаїв "шахедами": горіло приміщення з матеріалами харчової промисловості14.07.25, 09:38 • 2826 переглядiв