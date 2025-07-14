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росіяни атакували Миколаїв "шахедами": горіло приміщення з матеріалами харчової промисловості

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Російські безпілотники атакували Миколаїв та область 13 липня, спричинивши пожежі складів та господарських будівель. У Миколаївському районі пошкоджено приватний будинок та поле пшениці, постраждалих немає.

росіяни атакували Миколаїв "шахедами": горіло приміщення з матеріалами харчової промисловості

російські загарбники атакували безпілотниками Миколаїв та область, внаслідок чого виникли пожежі та були спричинені руйнування. Обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Деталі

Увечері, 13 липня, близько 20:32 ворог атакував обласний центр БПЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок чого виникла пожежа складського приміщення з матеріалами для харчової промисловості, яка була ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає

- говориться у повідомленні.

В ДСНС повідомили, що пожежа сягнула площі 3500 м.кв. До гасіння залучались вогнеборці трьох пожежно-рятувальних частин, автодрабина та пожежний робот. Працювали 25 вогнеборців та 7 одиниць техніки.

У Миколаївському районі окупанти тричі атакували дронами Куцурубську громаду. Внаслідок цього в селі Дмитрівка після обстрілів двічі виникли пожежі сухої трави на відкритих територіях. Також горіли дві господарчі будівлі на території приватного домоволодіння. Окрім того, пошкоджено приватний будинок та виникла пожежа у полі з пшеницею. Обійшлося без постраждалих.

Доповнення

У Миколаївській області 12 липня зафіксовано 57 пожеж, більшість на відкритих територіях, одна — через ворожий обстріл. Вогонь охопив понад 53 га, знищивши природні території, будинки та автомобілі.

Також УНН повідомляв, що росіяни здійснили удар по Миколаївській області, в результаті чого виникла пожежа на фермерському господарстві.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Віталій Кім
Шахед-131
Шахед-136
Миколаїв
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