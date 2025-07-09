Удар рф по Миколаївщині: на фермерському господарстві почалась пожежа

У середу, 9 липня, росіяни здійснили удар по Миколаївській області, в результаті чого виникла пожежа. Про це написав у Telegram начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

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Як зазначив Кім, окупанти по фермерському господарству в області, виникла пожежа.

росіяни вдарили по фермерському господарству в області, виникла пожежа. Всім службам особлива увага до тривог – написав чиновник.

Доповнення

З початку повномасштабного російського вторгнення в Миколаєві через ворожі атаки загинуло 183 людей, пошкоджено понад 3 тисяч житлових будівель. Також пошкодження отримали 96 закладів освіти та 31 заклад охорони здоров’я. Про це повідомляв УНН з посиланням на Миколаївську міську раду.

Нагадаємо

У вівторок, 8 липня, в Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози атаки ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про низку БПЛА в південній частині Миколаївщини.