Удар рф по Миколаївщині: на фермерському господарстві почалась пожежа
Київ • УНН
9 липня російські війська атакували Миколаївську область, влучивши у фермерське господарство та спричинивши пожежу.
У середу, 9 липня, росіяни здійснили удар по Миколаївській області, в результаті чого виникла пожежа. Про це написав у Telegram начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Кім, окупанти по фермерському господарству в області, виникла пожежа.
росіяни вдарили по фермерському господарству в області, виникла пожежа. Всім службам особлива увага до тривог
Доповнення
З початку повномасштабного російського вторгнення в Миколаєві через ворожі атаки загинуло 183 людей, пошкоджено понад 3 тисяч житлових будівель. Також пошкодження отримали 96 закладів освіти та 31 заклад охорони здоров’я. Про це повідомляв УНН з посиланням на Миколаївську міську раду.
Нагадаємо
У вівторок, 8 липня, в Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози атаки ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про низку БПЛА в південній частині Миколаївщини.