Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
Київ • УНН
У Миколаєві з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2025 року внаслідок ворожих атак загинуло 183 особи. Пошкоджено 3021 житлову будівлю, 96 закладів освіти та 31 заклад охорони здоров’я.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Миколаєві через ворожі атаки загинуло 183 людей, пошкоджено понад 3 тис. житлових будівель. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у виконавчому комітеті Миколаївської міської ради.
"За інформацією від КНП "Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Миколаївської обласної ради з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2025 року в результаті ворожих атак у місті Миколаєві загинуло 183 особи", - йдеться у відповіді на запит.
Також повідомляється, що з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2025 року через атаки рф у місті Миколаєві пошкоджено:
- 3021 житлову будівлю;
- 96 закладів освіти;
- 31 заклад охорони здоров’я.
Доповнення
Із 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії росії у Києві загинули 257 мирних мешканців, а також пошкоджено близько 2 тис. будівель, серед яких житлові будинки, лікарні та освітні заклади.
У Сумах за пів року 2025 через агресію рф було пошкоджено понад 160 багатоквартирних будинків, тоді як торік - 19.