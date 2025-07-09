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Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
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Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
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Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны

Киев • УНН

 • 998 просмотра

В Николаеве с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2025 года в результате вражеских атак погибло 183 человека. Повреждено 3021 жилое здание, 96 учебных заведений и 31 учреждение здравоохранения.

Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны

С начала полномасштабного вторжения россии в Николаеве из-за вражеских атак погибли 183 человека, повреждено более 3 тыс. жилых зданий. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в исполнительном комитете Николаевского городского совета.

"По информации от КНП "Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Николаевского областного совета с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2025 года в результате вражеских атак в городе Николаеве погибли 183 человека", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2025 года из-за атак рф в городе Николаеве повреждены:

  • 3021 жилое здание;
    • 96 учреждений образования;
      • 31 учреждение здравоохранения.

        Дополнение

        С 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии России в Киеве погибли 257 мирных жителей, а также повреждено около 2 тыс. зданий, среди которых жилые дома, больницы и образовательные учреждения.

        В Сумах за полгода 2025 года из-за агрессии РФ было повреждено более 160 многоквартирных домов, тогда как в прошлом году - 19.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ОбществоВойна
        Николаев
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        Киев
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