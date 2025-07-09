Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны

С начала полномасштабного вторжения россии в Николаеве из-за вражеских атак погибли 183 человека, повреждено более 3 тыс. жилых зданий. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в исполнительном комитете Николаевского городского совета.

"По информации от КНП "Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Николаевского областного совета с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2025 года в результате вражеских атак в городе Николаеве погибли 183 человека", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2025 года из-за атак рф в городе Николаеве повреждены:

3021 жилое здание;

96 учреждений образования;

31 учреждение здравоохранения.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии России в Киеве погибли 257 мирных жителей, а также повреждено около 2 тыс. зданий, среди которых жилые дома, больницы и образовательные учреждения.

В Сумах за полгода 2025 года из-за агрессии РФ было повреждено более 160 многоквартирных домов, тогда как в прошлом году - 19.