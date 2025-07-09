Удар рф по Николаевщине: на фермерском хозяйстве начался пожар

В среду, 9 июля, россияне нанесли удар по Николаевской области, в результате чего возник пожар. Об этом написал в Telegram начальник областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Как отметил Ким, оккупанты ударили по фермерскому хозяйству в области, возник пожар.

россияне ударили по фермерскому хозяйству в области, возник пожар. Всем службам особое внимание к тревогам – написал чиновник.

Дополнение

С начала полномасштабного российского вторжения в Николаеве из-за вражеских атак погибло 183 человека, повреждено более 3 тысяч жилых зданий. Также повреждения получили 96 учебных заведений и 31 учреждение здравоохранения. Об этом сообщал УНН со ссылкой на Николаевский городской совет.

Напомним

Во вторник, 8 июля, в Николаеве прогремел взрыв на фоне угрозы атаки вражеских дронов. Воздушные силы ВСУ сообщали о ряде БПЛА в южной части Николаевщины.