У Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози ворожих дронів - мер

На тлі загрози атаки ворожих дронів у Миколаєві пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Загроза дронів! У Миколаєві було чутно вибух - повідомив Сєнкевич.

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У Повітряних силах повідомили, що в небі над Україною є низка ворожих дронів.