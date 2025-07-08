У Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози ворожих дронів - мер
Київ • УНН
У Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози атаки ворожих дронів. Повітряні сили повідомили про низку БпЛА в південній частині Миколаївщини.
На тлі загрози атаки ворожих дронів у Миколаєві пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Загроза дронів! У Миколаєві було чутно вибух
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У Повітряних силах повідомили, що в небі над Україною є низка ворожих дронів.
БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс західний