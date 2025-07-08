В Николаеве прогремел взрыв на фоне угрозы вражеских дронов - мэр

На фоне угрозы атаки вражеских дронов в Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

Угроза дронов! В Николаеве был слышен взрыв - сообщил Сенкевич.

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В Воздушных силах сообщили, что в небе над Украиной есть ряд вражеских дронов.