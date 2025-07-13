Масштабна хвиля пожеж у Миколаївській області: 57 займань за добу, одне - через обстріл

12 липня у Миколаївській області зафіксували 57 пожеж, більшість із яких виникли на відкритих територіях через спеку та людську недбалість. Одна з них - унаслідок ворожого обстрілу. Вогонь охопив понад 53 га, палали природні території, приватні будинки, господарчі споруди та навіть автомобілі. У боротьбі з полум’ям були задіяні 180 рятувальників та десятки одиниць техніки.

Про це повідомила ДСНС, передає УНН.

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Вчора (12 липня - ред.) було гаряче не лише в плані температурних показників, а й з ситуацією пожеж на території області. Їх зафіксовано 57: на відкритих територіях - 39, в приватному секторі - 12, на об’єктах й транспорті ще по дві. Серед вказаної кількості пожеж, одна виникла через ворожий обстріл. Суху рослинність площею 5000 кв. м у Миколаївському районі оперативно ліквідовано - ідеться у дописі.

Зазначається, що сухостій, сміття та очерет спалахували у Веснянській, Воскресенській, Первомайській, Шевченківській, Березанській, Галицинівській, Чорноморській, Коблівській ТГ Миколаївського району, Софіівській, Снігурівській, Березнегуватській, Баштанській, Володимирівській, Горохівській, Казанівській, Новобузькій ТГ Баштанського району, Доманівській, Братській, Південноукраїнській, Олександрівській, Прибузькій, Веселинівській ТГ Вознесенського району, Кривоозерській ТГ Первомайського району, містах Нова Одеса, Снігурівка, Баштанка, Первомайськ та Миколаїв.

Загальна площа пожеж склала понад 53 га. Також на території Регіонального Ландшафтного Парку "Тилігульський" вирувала пожежа чагарників та трави площею 9 га.

З полум’ям, що швидко розповсюджувалось, боролись одночасно рятувальники 8 ДПРЧ, відділення місцевої пожежної охорони "Коблеве", техніка для підвозу води тракторами з бочками від місцевих приватних підприємців та фермерів. Вдалось вберегти 3 га пшениці.

Пройшовся вогонь і приватним сектором. Одна з пожеж (житловий будинок на площі 25 кв. м зайнявся внаслідок обстрілу) у Миколаївському районі.У с. Лиманці разом з сухостоєм вигоріло 3 покинуті будинки та ще 3 господарчих споруди. Загальна площа склала 5200 кв. м.

Також споруди господарчого призначення гасили рятувальники у Веселинівській, Новобузькій, Березнегуватській ТГ.

У Миколаєві під час руху зайнявся автомобіль BMW E30. Власник до прибуття підрозділу ДСНС самотужки за допомогою вогнегасників ліквідував займання. Також спалахнув ВАЗ 2106 під час руху за межами с. Іванівка Веселинівської ТГ Вознесенського району.

Від нього вогонь перекинувся на сухостій. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці.

Загалом від ДСНС працювали 180 співробітників, 45 одиниць техніки, - додали рятувальники.

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