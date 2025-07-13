Масштабная волна пожаров в Николаевской области: 57 возгораний за сутки, одно – из-за обстрела

12 июля в Николаевской области зафиксировано 57 пожаров, большинство из которых возникли на открытых территориях из-за жары и человеческой халатности. Один из них - в результате вражеского обстрела. Огонь охватил более 53 га, горели природные территории, частные дома, хозяйственные постройки и даже автомобили. В борьбе с пламенем были задействованы 180 спасателей и десятки единиц техники.

Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.

Детали

Вчера (12 июля - ред.) было жарко не только в плане температурных показателей, но и с ситуацией пожаров на территории области. Их зафиксировано 57: на открытых территориях - 39, в частном секторе - 12, на объектах и транспорте еще по две. Среди указанного количества пожаров, один возник из-за вражеского обстрела. Сухая растительность площадью 5000 кв. м в Николаевском районе оперативно ликвидирована - говорится в сообщении.

Отмечается, что сухостой, мусор и камыш вспыхивали в Веснянской, Воскресенской, Первомайской, Шевченковской, Березанской, Галициновской, Черноморской, Коблевской ТГ Николаевского района, Софиевской, Снигиревской, Березнеговатской, Баштанской, Владимировской, Гороховской, Казановской, Новобугской ТГ Баштанского района, Домановской, Братской, Южноукраинской, Александровской, Прибугской, Веселиновской ТГ Вознесенского района, Кривоозерской ТГ Первомайского района, городах Новая Одесса, Снигиревка, Баштанка, Первомайск и Николаев.

Общая площадь пожаров составила более 53 га. Также на территории Регионального Ландшафтного Парка "Тилигульский" бушевал пожар кустарников и травы площадью 9 га.

С пламенем, которое быстро распространялось, боролись одновременно спасатели 8 ГПСЧ, отделение местной пожарной охраны "Коблево", техника для подвоза воды тракторами с бочками от местных частных предпринимателей и фермеров. Удалось уберечь 3 га пшеницы.

Прошелся огонь и по частному сектору. Один из пожаров (жилой дом на площади 25 кв. м загорелся в результате обстрела) в Николаевском районе. В с. Лиманцы вместе с сухостоем выгорело 3 заброшенных дома и еще 3 хозяйственных постройки. Общая площадь составила 5200 кв. м.

Также сооружения хозяйственного назначения тушили спасатели в Веселиновской, Новобугской, Березнеговатской ТГ.

В Николаеве во время движения загорелся автомобиль BMW E30. Владелец до прибытия подразделения ГСЧС самостоятельно с помощью огнетушителей ликвидировал возгорание. Также вспыхнул ВАЗ 2106 во время движения за пределами с. Ивановка Веселиновской ТГ Вознесенского района.

От него огонь перекинулся на сухостой. Пожар оперативно потушили пожарные.

Всего от ГСЧС работали 180 сотрудников, 45 единиц техники, - добавили спасатели.

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