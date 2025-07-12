Масштабный пожар в Запорожье: 9 пострадавших, среди них дети

В субботу, 12 июля, в 15:27, в пятиэтажном жилом доме в одном из районов Запорожья произошел масштабный пожар. Загорелись балконы со второго по пятый этаж и несколько квартир. Пламя быстро распространялось, информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Но несмотря на то, что за окном температура воздуха +38 °С, спасатели работали в полном боевом снаряжении. Возгорание ликвидировали - говорится в сообщении.

Указывается, что во время пожара пострадало 9 человек.

Подразделения ГСЧС спасли из очага опасности 6 человек, из них 2 мальчика – 7 и 11 лет. Всем пострадавшим на месте оказали домедицинскую помощь, после чего их госпитализировали в медицинское учреждение каретами скорой помощи - рассказали в ГСЧС.

Там добавили, что причина пожара устанавливается. По факту происшествия продолжается расследование.

Напомним

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