На Харьковщине бушуют масштабные лесные пожары: огнем охвачено более 120 га

Спасатели борются с масштабными лесными пожарами в трех районах Харьковской области. Больше всего возгораний в Боровском и Петровском лесничествах – площадь возгорания превышает 110 гектаров. К тушению привлечено более 170 специалистов, десятки единиц техники и саперы, разминирующие территории на деоккупированных землях. Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В частности, пожары зафиксировали:

в Изюмском районе – на территории Боровского лесничества горит лесная подстилка на площади более 62 га;

в Петровском лесничестве пылает хвойная подстилка на площади 30 га;

в Берестинском районе, в пределах Староверовского лесничества, огонь охватил 15 га леса и 20 га кустарников.

К тушению привлечено более 170 спасателей, 39 единиц техники ГСЧС, отделения местной пожарной охраны, а также работники и спецтехника лесных хозяйств. В лесхозах на деоккупированных территориях также работают саперы ГСЧС – они обследуют территории, проездные пути и противопожарные разрывы, чтобы обеспечить безопасное передвижение пожарной техники - указано в сообщении.

Как отмечено, специалисты ГСЧС противостоят стихии совместно с работниками лесхозов и местными пожарными командами.

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