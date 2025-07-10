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На Харьковщине бушуют масштабные лесные пожары: огнем охвачено более 120 га

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Спасатели борются с масштабными лесными пожарами в трех районах Харьковской области, в частности в Изюмском и Берестинском. Возгорания охватили более 110 гектаров, к тушению привлечено более 170 специалистов и саперы.

На Харьковщине бушуют масштабные лесные пожары: огнем охвачено более 120 га

Спасатели борются с масштабными лесными пожарами в трех районах Харьковской области. Больше всего возгораний в Боровском и Петровском лесничествах – площадь возгорания превышает 110 гектаров. К тушению привлечено более 170 специалистов, десятки единиц техники и саперы, разминирующие территории на деоккупированных землях. Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В частности, пожары зафиксировали:

  • в Изюмском районе – на территории Боровского лесничества горит лесная подстилка на площади более 62 га;
    • в Петровском лесничестве пылает хвойная подстилка на площади 30 га;
      • в Берестинском районе, в пределах Староверовского лесничества, огонь охватил 15 га леса и 20 га кустарников.

        К тушению привлечено более 170 спасателей, 39 единиц техники ГСЧС, отделения местной пожарной охраны, а также работники и спецтехника лесных хозяйств. В лесхозах на деоккупированных территориях также работают саперы ГСЧС – они обследуют территории, проездные пути и противопожарные разрывы, чтобы обеспечить безопасное передвижение пожарной техники

        - указано в сообщении.

        Как отмечено, специалисты ГСЧС противостоят стихии совместно с работниками лесхозов и местными пожарными командами.

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        Алена Уткина

        Алена Уткина

        ОбществоПогода и окружающая среда
        Харьковская область
        Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
        Украина
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