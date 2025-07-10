На Харьковщине бушуют масштабные лесные пожары: огнем охвачено более 120 га
Киев • УНН
Спасатели борются с масштабными лесными пожарами в трех районах Харьковской области, в частности в Изюмском и Берестинском. Возгорания охватили более 110 гектаров, к тушению привлечено более 170 специалистов и саперы.
Спасатели борются с масштабными лесными пожарами в трех районах Харьковской области. Больше всего возгораний в Боровском и Петровском лесничествах – площадь возгорания превышает 110 гектаров. К тушению привлечено более 170 специалистов, десятки единиц техники и саперы, разминирующие территории на деоккупированных землях. Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В частности, пожары зафиксировали:
- в Изюмском районе – на территории Боровского лесничества горит лесная подстилка на площади более 62 га;
- в Петровском лесничестве пылает хвойная подстилка на площади 30 га;
- в Берестинском районе, в пределах Староверовского лесничества, огонь охватил 15 га леса и 20 га кустарников.
К тушению привлечено более 170 спасателей, 39 единиц техники ГСЧС, отделения местной пожарной охраны, а также работники и спецтехника лесных хозяйств. В лесхозах на деоккупированных территориях также работают саперы ГСЧС – они обследуют территории, проездные пути и противопожарные разрывы, чтобы обеспечить безопасное передвижение пожарной техники
Как отмечено, специалисты ГСЧС противостоят стихии совместно с работниками лесхозов и местными пожарными командами.
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